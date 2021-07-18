https://ria.ru/20210718/podmoskove-1741745067.html

В МЧС предупредили о высокой пожароопасности в Подмосковье

В МЧС предупредили о высокой пожароопасности в Подмосковье - РИА Новости, 18.07.2021

В МЧС предупредили о высокой пожароопасности в Подмосковье

В подмосковном главке МЧС предупредили о высокой пожароопасности в области в период с 19 по 21 июля, сообщение опубликовано на официальном сайте министерства. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T14:45

2021-07-18T14:45

2021-07-18T14:45

природные пожары в россии

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В подмосковном главке МЧС предупредили о высокой пожароопасности в области в период с 19 по 21 июля, сообщение опубликовано на официальном сайте министерства."Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 19 по 21 июля местами по Московской области и городу Москве сохранится высокая пожароопасность 4 класса", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют ограничить выходы на природу, быть осторожными с огнем, не бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок на землю, а также не сжигать мусор в лесу и на торфяниках."При сжигании мусора вблизи леса следует учитывать, что расстояние от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров, территория вокруг места для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от хвойных деревьев, валежника, порубочных остатков других легковоспламеняющихся материалов", - предупредили в главке.

https://ria.ru/20210712/pozhar-1741004646.html

москва

московская область (подмосковье)

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природные пожары в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье)