https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741720650.html

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 18.07.2021

Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Число вновь выявленных больных COVID-19 за месяц уменьшилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями, уменьшилось и число госпитализаций, сообщил мэр... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T08:45

2021-07-18T08:45

2021-07-18T09:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число вновь выявленных больных COVID-19 за месяц уменьшилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями, уменьшилось и число госпитализаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России 1".По словам мэра, ситуация с коронавирусом в Москве остаётся сложной, но при этом неделя к неделе фиксируется все меньшее количество вновь заболевших, меньше госпитализаций.Он отметил, что этого удалось достигнуть благодаря принятым мерам и осознанности самих москвичей.

https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741715431.html

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