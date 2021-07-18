https://ria.ru/20210718/koronavirus-1741720650.html
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 18.07.2021
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Число вновь выявленных больных COVID-19 за месяц уменьшилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями, уменьшилось и число госпитализаций, сообщил мэр... РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T08:45
2021-07-18T08:45
2021-07-18T09:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число вновь выявленных больных COVID-19 за месяц уменьшилось в два раза по сравнению с пиковыми значениями, уменьшилось и число госпитализаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России 1".По словам мэра, ситуация с коронавирусом в Москве остаётся сложной, но при этом неделя к неделе фиксируется все меньшее количество вновь заболевших, меньше госпитализаций.Он отметил, что этого удалось достигнуть благодаря принятым мерам и осознанности самих москвичей.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
08:45 18.07.2021 (обновлено: 09:52 18.07.2021)
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Собянин: число новых случаев COVID-19 за месяц уменьшилось вдвое по сравнению с пиком