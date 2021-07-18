https://ria.ru/20210718/afganistan-1741772282.html

МИД Пакистана разочарован из-за решения Афганистана вернуть своего посла

МИД Пакистана разочарован из-за решения Афганистана вернуть своего посла - РИА Новости, 18.07.2021

МИД Пакистана разочарован из-за решения Афганистана вернуть своего посла

Пакистанский МИД выразил разочарование в связи с решением Афганистана вернуть своего посла и дипломатов из афганского посольства в Пакистане после инцидента с... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T21:44

2021-07-18T21:44

2021-07-18T21:44

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пакистанский МИД выразил разочарование в связи с решением Афганистана вернуть своего посла и дипломатов из афганского посольства в Пакистане после инцидента с похищением дочери главы афганской дипмиссии.Ранее министерство иностранных дел Афганистана сообщило о "возвращении" посла и старших дипломатов из Пакистана в Кабул. Сообщалось, что дипломаты будут находится в Афганистане до тех пор, пока не будет устранена угроза безопасности, и пока не удастся найти похитителей дочери посла и привлечь их к ответственности."Решение правительства Афганистана отозвать своего посла и высокопоставленных дипломатов из Пакистана прискорбно и вызывает сожаление. Сообщения о похищении и нападении на дочь посла Афганистана расследуются, ситуация отслеживается на самом высоком уровне в соответствии с указаниями премьер-министра Имрана Хана", - говорится в заявлении МИД Пакистана, размещенном в Twitter.Отмечается, что глава пакистанского МИД Сохаил Махмуд в воскресенье встретился с послом Афганистана, рассказал ему о шагах, которые правительство приняло в данной ситуации, и заверил его в том, что Пакистан будет "оказывать полное содействие"."Мы надеемся, что правительство Афганистана пересмотрит свое решение", - подчеркнули в министерстве.Ранее МИД Афганистана сообщил, что дочь афганского посла в Исламабаде Наджибуллы Алихила была похищена неизвестными по дороге домой, ее пытали, а позже отпустили. Афганское внешнеполитическое ведомство осудило нападение и обратилось к правительству Пакистана с призывом найти похитителей, а также принять меры по обеспечению безопасности посольства в соответствие с международными нормами.

https://ria.ru/20210717/islamabad-1741667441.html

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имран хан, мид афганистана, мид пакистана‎, афганистан, пакистан, кабул (город), twitter, в мире