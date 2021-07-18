https://ria.ru/20210718/afganistan-1741754427.html

США не отчитывались об операции в Афганистане в СБ ООН, заявила Захарова

США не отчитывались об операции в Афганистане в СБ ООН, заявила Захарова - РИА Новости, 18.07.2021

США не отчитывались об операции в Афганистане в СБ ООН, заявила Захарова

США ни разу не отчитались перед Совбезом ООН о ходе своей операции в Афганистане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T16:51

2021-07-18T16:51

2021-07-18T16:51

россия

владимир соловьев (телеведущий)

мария захарова

сергей лавров

совет безопасности оон

нато

доха

талибан

сша

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июл - РИА Новости. США ни разу не отчитались перед Совбезом ООН о ходе своей операции в Афганистане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что ситуация в Афганистане стремительно деградирует, а на фоне поспешного вывода войск НАТО и США возросла неопределенность военно-политической обстановки. По его словам, миссия НАТО в Афганистане провалилась."США пошли в начале 2000-х в СБ ООН и получили мандат СБ, то есть доверие международного сообщества - не только 15 стран, это все мировое сообщество, которое доверяет Совету Безопасности проведение подобных мероприятий. А Совет Безопасности выдаёт мандат стране, группе стран, которые осуществляют на практике эту операцию…Двадцать лет, это не маленький срок. Двадцать лет. За этот период ни разу, несмотря на напоминания, несмотря на призывы, несмотря на обязательства… ни разу за это время США не пришли в Совет Безопасности и не отчитались ни о промежутке времени, ни об итогах того, что они там сделали. Ни одного раза", - сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html

https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html

россия

доха

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, сергей лавров, совет безопасности оон, нато, доха, талибан, сша, в мире