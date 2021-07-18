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Летевший в Лиссабон самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву
Летевший в Лиссабон самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву - РИА Новости, 18.07.2021
Летевший в Лиссабон самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву
Самолет "Аэрофлота", летевший в субботу из Москвы в Лиссабон, вернулся в российскую столицу, следует из информации на онлайн-табло компании. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T01:34
2021-07-18T02:38
аэрофлот
португалия
лиссабон (город)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший в субботу из Москвы в Лиссабон, вернулся в российскую столицу, следует из информации на онлайн-табло компании.Рейс SU2606 вылетел из Шереметьево в 17.21 мск, а в 21.31 вернулся туда же.Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс, в субботу в Португалии началась забастовка работников аэропортов, по стране отменены свыше 200 рейсов.
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аэрофлот, португалия, лиссабон (город), шереметьево (аэропорт), происшествия
01:34 18.07.2021 (обновлено: 02:38 18.07.2021)
 
Летевший в Лиссабон самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву

Летевший в Лиссабон самолет "Аэрофлота" вернулся в московский аэропорт Шереметьево

CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Aeroflot, VQ-BVP, Boeing 737-8LJСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 18.07.2021
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Aeroflot, VQ-BVP, Boeing 737-8LJ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший в субботу из Москвы в Лиссабон, вернулся в российскую столицу, следует из информации на онлайн-табло компании.
Рейс SU2606 вылетел из Шереметьево в 17.21 мск, а в 21.31 вернулся туда же.
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Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс, в субботу в Португалии началась забастовка работников аэропортов, по стране отменены свыше 200 рейсов.
 
АэрофлотПортугалияЛиссабон (город)Шереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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