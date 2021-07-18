https://ria.ru/20210718/aeroflot-1741711473.html

Летевший в Лиссабон самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву

Летевший в Лиссабон самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву - РИА Новости, 18.07.2021

Летевший в Лиссабон самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву

Самолет "Аэрофлота", летевший в субботу из Москвы в Лиссабон, вернулся в российскую столицу, следует из информации на онлайн-табло компании. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T01:34

2021-07-18T01:34

2021-07-18T02:38

аэрофлот

португалия

лиссабон (город)

шереметьево (аэропорт)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154971/26/1549712627_0:59:1200:734_1920x0_80_0_0_8e355a8b6eaadfff04d7316c21f367b4.jpg

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", летевший в субботу из Москвы в Лиссабон, вернулся в российскую столицу, следует из информации на онлайн-табло компании.Рейс SU2606 вылетел из Шереметьево в 17.21 мск, а в 21.31 вернулся туда же.Как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс, в субботу в Португалии началась забастовка работников аэропортов, по стране отменены свыше 200 рейсов.

https://ria.ru/20210717/posadka-1741683117.html

португалия

лиссабон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэрофлот, португалия, лиссабон (город), шереметьево (аэропорт), происшествия