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У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 17.07.2021
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T08:36
2021-07-17T08:36
2021-07-17T08:36
атлантический океан
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 0.53 по времени UTC (3.53 мск). Очаг залегал на глубине 96 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210714/zemletryaseniya-1741178353.html
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атлантический океан, землетрясение, в мире
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
У Южных Сандвичевых островов близ Антарктиды произошло землетрясение магнитудой 5,7