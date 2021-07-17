https://ria.ru/20210717/zemletryasenie-1741638234.html

У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7

У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 17.07.2021

У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T08:36

2021-07-17T08:36

2021-07-17T08:36

атлантический океан

землетрясение

в мире

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 0.53 по времени UTC (3.53 мск). Очаг залегал на глубине 96 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210714/zemletryaseniya-1741178353.html

атлантический океан

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атлантический океан, землетрясение, в мире