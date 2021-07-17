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У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7 - РИА Новости, 17.07.2021
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T08:36
2021-07-17T08:36
атлантический океан
землетрясение
в мире
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 0.53 по времени UTC (3.53 мск). Очаг залегал на глубине 96 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20210714/zemletryaseniya-1741178353.html
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атлантический океан, землетрясение, в мире
08:36 17.07.2021
 
У Южных Сандвичевых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7

У Южных Сандвичевых островов близ Антарктиды произошло землетрясение магнитудой 5,7

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Сандвичевых островов в южной части Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 0.53 по времени UTC (3.53 мск). Очаг залегал на глубине 96 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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На востоке Камчатки произошли еще два землетрясения
 
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