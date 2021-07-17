https://ria.ru/20210717/vrbetitse-1741696896.html

В Чехии заявили, что дело Врбетице подведет страну под монастырь

В Чехии заявили, что дело Врбетице подведет страну под монастырь - РИА Новости, 17.07.2021

В Чехии заявили, что дело Врбетице подведет страну под монастырь

Автор чешского издания Časopis argument Иво Шебестик раскритиковал власти страны из-за курса на разрыв связей с Россией. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T20:20

2021-07-17T20:20

2021-07-17T20:20

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Автор чешского издания Časopis argument Иво Шебестик раскритиковал власти страны из-за курса на разрыв связей с Россией.Колумнист отметил, что Прага выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы в связи со взрывами военных складов в деревне Врбетице. На основании несуществующих доказательств Чехия предпринимает реальные шаги по ухудшению отношений с одной из трех великих держав — ставит различные условия для возобновления диалога с Россией и требует у нее возмещения ущерба.По его мнению, определенные круги в Праге при поддержке извне намеренно пытаются поддерживать отношения с Москвой на самом низком уровне. Автор назвал такое поведение саботажем национальных и государственных интересов. Эти люди хотят, чтобы чешский народ остался один, брошенный, беспомощный и полностью зависимый от западных держав и их крупного капитала, пишет он."Тогда у Чехии уже не останется выбора, и Запад будет держать ее на поводке, длину которого будет регулировать только он сам. <…> На международной арене Прага ничего не решает, и ее всегда ставят перед фактом, но теперь она сама вредит себе. Трудно поверить, что подобную политику проводят не сумасшедшие", — подчеркнул обозреватель.Небольшое государство поступает неправильно, когда делает своим врагом страну, которая несравнимо больше него, сильнее, богаче и пользуется огромным влиянием на международной арене. Те, кто ведет Чешскую Республику по этому пути, пытаются уничтожить ее автономность, убежден Шебестик.Русофобы и их подпевалы, пытающиеся активно найти "российский след" у взрывов во Врбетице, игнорируют принципиально важные вопросы этого дела. Необходимо выяснить, что хранилось на этих складах; как там обращались с боеприпасами; контролировали ли власти эти объекты. Нужно установить, куда отправлялось проданное оружие, а также были ли законными эти сделки, рассуждает колумнист."Вполне уместно предположить, что именно расследование дела Врбетице подведет Чешскую Республику, а совсем не Российскую Федерацию, под монастырь. Раньше про такое говорили: грязное белье. Его надо стирать дома и не показывать на улице", — подытожил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210701/zakharova-1739465876.html

https://ria.ru/20210701/chekhiya-1739405609.html

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