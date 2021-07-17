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В Чехии заявили, что дело Врбетице подведет страну под монастырь
В Чехии заявили, что дело Врбетице подведет страну под монастырь - РИА Новости, 17.07.2021
В Чехии заявили, что дело Врбетице подведет страну под монастырь
Автор чешского издания Časopis argument Иво Шебестик раскритиковал власти страны из-за курса на разрыв связей с Россией. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T20:20
2021-07-17T20:20
россия
чехия
в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Автор чешского издания Časopis argument Иво Шебестик раскритиковал власти страны из-за курса на разрыв связей с Россией.Колумнист отметил, что Прага выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы в связи со взрывами военных складов в деревне Врбетице. На основании несуществующих доказательств Чехия предпринимает реальные шаги по ухудшению отношений с одной из трех великих держав — ставит различные условия для возобновления диалога с Россией и требует у нее возмещения ущерба.По его мнению, определенные круги в Праге при поддержке извне намеренно пытаются поддерживать отношения с Москвой на самом низком уровне. Автор назвал такое поведение саботажем национальных и государственных интересов. Эти люди хотят, чтобы чешский народ остался один, брошенный, беспомощный и полностью зависимый от западных держав и их крупного капитала, пишет он."Тогда у Чехии уже не останется выбора, и Запад будет держать ее на поводке, длину которого будет регулировать только он сам. &lt;…&gt; На международной арене Прага ничего не решает, и ее всегда ставят перед фактом, но теперь она сама вредит себе. Трудно поверить, что подобную политику проводят не сумасшедшие", — подчеркнул обозреватель.Небольшое государство поступает неправильно, когда делает своим врагом страну, которая несравнимо больше него, сильнее, богаче и пользуется огромным влиянием на международной арене. Те, кто ведет Чешскую Республику по этому пути, пытаются уничтожить ее автономность, убежден Шебестик.Русофобы и их подпевалы, пытающиеся активно найти "российский след" у взрывов во Врбетице, игнорируют принципиально важные вопросы этого дела. Необходимо выяснить, что хранилось на этих складах; как там обращались с боеприпасами; контролировали ли власти эти объекты. Нужно установить, куда отправлялось проданное оружие, а также были ли законными эти сделки, рассуждает колумнист."Вполне уместно предположить, что именно расследование дела Врбетице подведет Чешскую Республику, а совсем не Российскую Федерацию, под монастырь. Раньше про такое говорили: грязное белье. Его надо стирать дома и не показывать на улице", — подытожил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210701/zakharova-1739465876.html
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россия, чехия, в мире
20:20 17.07.2021
 
В Чехии заявили, что дело Врбетице подведет страну под монастырь

Чешский эксперт Шебестик: расследование дела во Врбетице подведет Прагу под монастырь

© РИА Новости / Эдуард ЭрбенПолицейский автомобиль у здания посольства РФ в Праге
Полицейский автомобиль у здания посольства РФ в Праге - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Автор чешского издания Časopis argument Иво Шебестик раскритиковал власти страны из-за курса на разрыв связей с Россией.
Колумнист отметил, что Прага выдвигает необоснованные обвинения в адрес Москвы в связи со взрывами военных складов в деревне Врбетице. На основании несуществующих доказательств Чехия предпринимает реальные шаги по ухудшению отношений с одной из трех великих держав — ставит различные условия для возобновления диалога с Россией и требует у нее возмещения ущерба.
"Такой презумпции вины не было, пожалуй, даже в правовой системе Чингисхана", — заметил Шебестик.
По его мнению, определенные круги в Праге при поддержке извне намеренно пытаются поддерживать отношения с Москвой на самом низком уровне. Автор назвал такое поведение саботажем национальных и государственных интересов. Эти люди хотят, чтобы чешский народ остался один, брошенный, беспомощный и полностью зависимый от западных держав и их крупного капитала, пишет он.
"Тогда у Чехии уже не останется выбора, и Запад будет держать ее на поводке, длину которого будет регулировать только он сам. <…> На международной арене Прага ничего не решает, и ее всегда ставят перед фактом, но теперь она сама вредит себе. Трудно поверить, что подобную политику проводят не сумасшедшие", — подчеркнул обозреватель.
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Небольшое государство поступает неправильно, когда делает своим врагом страну, которая несравнимо больше него, сильнее, богаче и пользуется огромным влиянием на международной арене. Те, кто ведет Чешскую Республику по этому пути, пытаются уничтожить ее автономность, убежден Шебестик.
Русофобы и их подпевалы, пытающиеся активно найти "российский след" у взрывов во Врбетице, игнорируют принципиально важные вопросы этого дела. Необходимо выяснить, что хранилось на этих складах; как там обращались с боеприпасами; контролировали ли власти эти объекты. Нужно установить, куда отправлялось проданное оружие, а также были ли законными эти сделки, рассуждает колумнист.
"Вполне уместно предположить, что именно расследование дела Врбетице подведет Чешскую Республику, а совсем не Российскую Федерацию, под монастырь. Раньше про такое говорили: грязное белье. Его надо стирать дома и не показывать на улице", — подытожил автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Сотрудники чешских правоохранительных органов на военном складе в Врбетице - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 13:59
Экс-следователь назвал Врбетице центром перекупщиков оружия
 
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