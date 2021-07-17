Верующие чтут память последнего российского императора и его семьи
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПаломники во время традиционного Царского крестного хода
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Православные верующие в субботу чтут память царственных страстотерпцев Николая, Александры, Алексия, Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
Николай Романов (который к тому моменту уже не был императором) и его семья – жена Александра Федоровна, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Вместе с ними большевики казнили приближенных: слуг и врача. Убийство произошло в доме Ипатьева, после чего их останки вывезли за город в Ганину Яму, где, по одной из версий, расчленили и сожгли. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев.
В годовщину гибели императора Николая II на Урале проводится традиционный Царский крестный ход. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода начинается от Храма-на-Крови, построенного на месте Ипатьевского дома, до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути – около четырех-пяти часов.
Однако в этом году религиозное шествие отменили из-за из-за распространения по региону нового штамма коронавируса. Об этом объявил губернатор Евгений Куйвашев 8 июля. Позже митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем аккаунте в Instagram написал, что решение властей имеет под собой основания, но он тем не менее отправится в крестный ход. Оперативный штаб Свердловской области рекомендовал епархии ограничить массовые мероприятия. В итоге, как сообщил 13 июля РИА Новости вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, мероприятие окончательно отменили из-за ситуации с коронавирусом, и митрополит отказался от идеи в нем участвовать.