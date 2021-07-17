https://ria.ru/20210717/strastoterptsy-1741561740.html

Верующие чтут память последнего российского императора и его семьи

Верующие чтут память последнего российского императора и его семьи - РИА Новости, 17.07.2021

Верующие чтут память последнего российского императора и его семьи

Православные верующие в субботу чтут память царственных страстотерпцев Николая, Александры, Алексия, Ольги, Татианы, Марии и Анастасии. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T00:02

2021-07-17T00:02

2021-07-17T00:02

религия и мировоззрение

сергей бидонько

александра федоровна

евгений куйвашев

русская православная церковь

свердловская область

екатеринбург

справки

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Православные верующие в субботу чтут память царственных страстотерпцев Николая, Александры, Алексия, Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.Николай Романов (который к тому моменту уже не был императором) и его семья – жена Александра Федоровна, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Вместе с ними большевики казнили приближенных: слуг и врача. Убийство произошло в доме Ипатьева, после чего их останки вывезли за город в Ганину Яму, где, по одной из версий, расчленили и сожгли. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев.В годовщину гибели императора Николая II на Урале проводится традиционный Царский крестный ход. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода начинается от Храма-на-Крови, построенного на месте Ипатьевского дома, до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути – около четырех-пяти часов.Однако в этом году религиозное шествие отменили из-за из-за распространения по региону нового штамма коронавируса. Об этом объявил губернатор Евгений Куйвашев 8 июля. Позже митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем аккаунте в Instagram написал, что решение властей имеет под собой основания, но он тем не менее отправится в крестный ход. Оперативный штаб Свердловской области рекомендовал епархии ограничить массовые мероприятия. В итоге, как сообщил 13 июля РИА Новости вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, мероприятие окончательно отменили из-за ситуации с коронавирусом, и митрополит отказался от идеи в нем участвовать.

https://ria.ru/20210623/ostanki-1738212025.html

https://ria.ru/20180717/1524659007.html

свердловская область

екатеринбург

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сергей бидонько, александра федоровна, евгений куйвашев, русская православная церковь, свердловская область, екатеринбург, справки