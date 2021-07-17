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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210717/strastoterptsy-1741561740.html
Верующие чтут память последнего российского императора и его семьи
Верующие чтут память последнего российского императора и его семьи - РИА Новости, 17.07.2021
Верующие чтут память последнего российского императора и его семьи
Православные верующие в субботу чтут память царственных страстотерпцев Николая, Александры, Алексия, Ольги, Татианы, Марии и Анастасии. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T00:02
2021-07-17T00:02
религия и мировоззрение
сергей бидонько
александра федоровна
евгений куйвашев
русская православная церковь
свердловская область
екатеринбург
справки
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Православные верующие в субботу чтут память царственных страстотерпцев Николая, Александры, Алексия, Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.Николай Романов (который к тому моменту уже не был императором) и его семья – жена Александра Федоровна, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Вместе с ними большевики казнили приближенных: слуг и врача. Убийство произошло в доме Ипатьева, после чего их останки вывезли за город в Ганину Яму, где, по одной из версий, расчленили и сожгли. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев.В годовщину гибели императора Николая II на Урале проводится традиционный Царский крестный ход. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода начинается от Храма-на-Крови, построенного на месте Ипатьевского дома, до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути – около четырех-пяти часов.Однако в этом году религиозное шествие отменили из-за из-за распространения по региону нового штамма коронавируса. Об этом объявил губернатор Евгений Куйвашев 8 июля. Позже митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем аккаунте в Instagram написал, что решение властей имеет под собой основания, но он тем не менее отправится в крестный ход. Оперативный штаб Свердловской области рекомендовал епархии ограничить массовые мероприятия. В итоге, как сообщил 13 июля РИА Новости вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, мероприятие окончательно отменили из-за ситуации с коронавирусом, и митрополит отказался от идеи в нем участвовать.
https://ria.ru/20210623/ostanki-1738212025.html
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сергей бидонько, александра федоровна, евгений куйвашев, русская православная церковь, свердловская область, екатеринбург, справки
00:02 17.07.2021
 

Верующие чтут память последнего российского императора и его семьи

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПаломники во время традиционного Царского крестного хода
Паломники во время традиционного Царского крестного хода - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Православные верующие в субботу чтут память царственных страстотерпцев Николая, Александры, Алексия, Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.
Николай Романов (который к тому моменту уже не был императором) и его семья – жена Александра Федоровна, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Вместе с ними большевики казнили приближенных: слуг и врача. Убийство произошло в доме Ипатьева, после чего их останки вывезли за город в Ганину Яму, где, по одной из версий, расчленили и сожгли. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев.
Митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Иларион - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 12:17Религия и мировоззрение
Митрополит надеется на признание подлинности останков царской семьи
В годовщину гибели императора Николая II на Урале проводится традиционный Царский крестный ход. Участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода начинается от Храма-на-Крови, построенного на месте Ипатьевского дома, до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути – около четырех-пяти часов.
Однако в этом году религиозное шествие отменили из-за из-за распространения по региону нового штамма коронавируса. Об этом объявил губернатор Евгений Куйвашев 8 июля. Позже митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем аккаунте в Instagram написал, что решение властей имеет под собой основания, но он тем не менее отправится в крестный ход. Оперативный штаб Свердловской области рекомендовал епархии ограничить массовые мероприятия. В итоге, как сообщил 13 июля РИА Новости вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, мероприятие окончательно отменили из-за ситуации с коронавирусом, и митрополит отказался от идеи в нем участвовать.
Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей - РИА Новости, 1920, 17.07.2018
17 июля 2018, 08:00Религия и мировоззрение
"Штык глубоко вошел в пол". Шокирующие детали убийства царской семьи
 
Религия и мировоззрениеСергей БидонькоАлександра ФедоровнаЕвгений КуйвашевРусская православная церковьСвердловская областьЕкатеринбургСправки
 
 
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