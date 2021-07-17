https://ria.ru/20210717/sertifikat-1741630065.html
Россиян предупредили о наказании за покупку сертификата о вакцинации
Россиян предупредили о наказании за покупку сертификата о вакцинации - РИА Новости, 17.07.2021
Россиян предупредили о наказании за покупку сертификата о вакцинации
Наказание за приобретение поддельной справки или сертификата может оказаться весьма заметным - даже если вы не окажетесь за решеткой, все негативные... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T01:18
2021-07-17T01:18
2021-07-17T01:18
распространение коронавируса
сертификат о вакцинации
коронавирус в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740610647_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_7612b9395c65a70f74efb4bb38f69974.jpg
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Наказание за приобретение поддельной справки или сертификата может оказаться весьма заметным - даже если вы не окажетесь за решеткой, все негативные последствия, которые несет в себе судимость за совершение уголовного преступления, испытать на себе вполне реально, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Ответственность может наступить по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.Серьезная ответственность будет ждать и изготовителей поддельных справок. Такие действия наносят ущерб гражданину, так как поддельные справки продаются по цене от 5 до 30 тысяч рублей.Члены групп по их изготовлению могут привлекаться к уголовной ответственности по частям 1,2,3,4 ст. 160 УК России (в зависимости от обстоятельств совершения преступного деяния) – наказание денежные штрафы или до 2 лет лишения свободы. Кроме того, должностные лица, участвующие в таком преступном промысле, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 285 УК России - злоупотребление должностными полномочиями.
https://ria.ru/20210716/poddelka-1741601557.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740610647_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_5de525313802a8d53f85af4ab0471c38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сертификат о вакцинации, коронавирус в россии, россия
Россиян предупредили о наказании за покупку сертификата о вакцинации
Юрист Соловьев предупредил россиян об угрозе тюремного срока за покупку сертификата о вакцинации