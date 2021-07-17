https://ria.ru/20210717/sertifikat-1741630065.html

Россиян предупредили о наказании за покупку сертификата о вакцинации

Россиян предупредили о наказании за покупку сертификата о вакцинации - РИА Новости, 17.07.2021

Россиян предупредили о наказании за покупку сертификата о вакцинации

Наказание за приобретение поддельной справки или сертификата может оказаться весьма заметным - даже если вы не окажетесь за решеткой, все негативные... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T01:18

2021-07-17T01:18

2021-07-17T01:18

распространение коронавируса

сертификат о вакцинации

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Наказание за приобретение поддельной справки или сертификата может оказаться весьма заметным - даже если вы не окажетесь за решеткой, все негативные последствия, которые несет в себе судимость за совершение уголовного преступления, испытать на себе вполне реально, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Ответственность может наступить по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.Серьезная ответственность будет ждать и изготовителей поддельных справок. Такие действия наносят ущерб гражданину, так как поддельные справки продаются по цене от 5 до 30 тысяч рублей.Члены групп по их изготовлению могут привлекаться к уголовной ответственности по частям 1,2,3,4 ст. 160 УК России (в зависимости от обстоятельств совершения преступного деяния) – наказание денежные штрафы или до 2 лет лишения свободы. Кроме того, должностные лица, участвующие в таком преступном промысле, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 285 УК России - злоупотребление должностными полномочиями.

https://ria.ru/20210716/poddelka-1741601557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сертификат о вакцинации, коронавирус в россии, россия