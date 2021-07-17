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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210717/sertifikat-1741630065.html
Россиян предупредили о наказании за покупку сертификата о вакцинации
Россиян предупредили о наказании за покупку сертификата о вакцинации - РИА Новости, 17.07.2021
Россиян предупредили о наказании за покупку сертификата о вакцинации
Наказание за приобретение поддельной справки или сертификата может оказаться весьма заметным - даже если вы не окажетесь за решеткой, все негативные... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T01:18
2021-07-17T01:18
распространение коронавируса
сертификат о вакцинации
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Наказание за приобретение поддельной справки или сертификата может оказаться весьма заметным - даже если вы не окажетесь за решеткой, все негативные последствия, которые несет в себе судимость за совершение уголовного преступления, испытать на себе вполне реально, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Ответственность может наступить по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.Серьезная ответственность будет ждать и изготовителей поддельных справок. Такие действия наносят ущерб гражданину, так как поддельные справки продаются по цене от 5 до 30 тысяч рублей.Члены групп по их изготовлению могут привлекаться к уголовной ответственности по частям 1,2,3,4 ст. 160 УК России (в зависимости от обстоятельств совершения преступного деяния) – наказание денежные штрафы или до 2 лет лишения свободы. Кроме того, должностные лица, участвующие в таком преступном промысле, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 285 УК России - злоупотребление должностными полномочиями.
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сертификат о вакцинации, коронавирус в россии, россия
01:18 17.07.2021
 
Россиян предупредили о наказании за покупку сертификата о вакцинации

Юрист Соловьев предупредил россиян об угрозе тюремного срока за покупку сертификата о вакцинации

© РИА Новости / Валерий МельниковСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Наказание за приобретение поддельной справки или сертификата может оказаться весьма заметным - даже если вы не окажетесь за решеткой, все негативные последствия, которые несет в себе судимость за совершение уголовного преступления, испытать на себе вполне реально, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Ответственность может наступить по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.
Серьезная ответственность будет ждать и изготовителей поддельных справок. Такие действия наносят ущерб гражданину, так как поддельные справки продаются по цене от 5 до 30 тысяч рублей.
Члены групп по их изготовлению могут привлекаться к уголовной ответственности по частям 1,2,3,4 ст. 160 УК России (в зависимости от обстоятельств совершения преступного деяния) – наказание денежные штрафы или до 2 лет лишения свободы. Кроме того, должностные лица, участвующие в таком преступном промысле, могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 285 УК России - злоупотребление должностными полномочиями.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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Распространение коронавирусаСертификат о вакцинацииКоронавирус в РоссииРоссия
 
 
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