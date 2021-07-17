https://ria.ru/20210717/pravitelstvo-1741654806.html
Правительство дополнило критерии создания особых экономических зон
Правительство дополнило критерии создания особых экономических зон - РИА Новости, 17.07.2021
Правительство дополнило критерии создания особых экономических зон
Правительство России уточнило критерии создания особых экономических зон (ОЭЗ), сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:12
2021-07-17T12:12
2021-07-17T12:12
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство России уточнило критерии создания особых экономических зон (ОЭЗ), сообщает пресс-служба кабмина."Критерии создания ... ОЭЗ ... будут дополнены положениями, которые повысят эффективность этого инструмента развития территорий. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по документу, соотношение между госинвестициями в инфраструктуру ОЭЗ и частными вложениями должно составлять 1 к 5. Также в нем зафиксировано требование к минимальному количеству резидентов экономической зоны. Если объем инвестиций составляет от 8 до 20 миллиардов рублей, в ОЭЗ должно быть не менее пяти компаний. При вложениях от 20 миллиардов рублей допускается размещение одного резидента."Донастройка критериев поможет эффективнее расходовать бюджетные средства, позволит формировать более сбалансированные портфели инвестпроектов при сохранении возможности создания крупных производств", - добавили в сообщении.Экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Как отметили в сообщении, размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ, например, налаженную инфраструктуру и коммуникации, обеспечивает минимизацию административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции.
https://ria.ru/20210629/eksport-1739044073.html
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россия, михаил мишустин, экономика
Правительство дополнило критерии создания особых экономических зон
Правительство донастроит критерии создания особых экономических зон, чтобы повысить их эффективность
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Правительство России
уточнило критерии создания особых экономических зон (ОЭЗ), сообщает пресс-служба кабмина.
"Критерии создания ... ОЭЗ ... будут дополнены положениями, которые повысят эффективность этого инструмента развития территорий. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по документу, соотношение между госинвестициями в инфраструктуру ОЭЗ и частными вложениями должно составлять 1 к 5. Также в нем зафиксировано требование к минимальному количеству резидентов экономической зоны. Если объем инвестиций составляет от 8 до 20 миллиардов рублей, в ОЭЗ должно быть не менее пяти компаний. При вложениях от 20 миллиардов рублей допускается размещение одного резидента.
"Донастройка критериев поможет эффективнее расходовать бюджетные средства, позволит формировать более сбалансированные портфели инвестпроектов при сохранении возможности создания крупных производств", - добавили в сообщении.
Экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Как отметили в сообщении, размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ, например, налаженную инфраструктуру и коммуникации, обеспечивает минимизацию административных барьеров, налоговые льготы и таможенные преференции.