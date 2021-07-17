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В Портленде при стрельбе пострадали восемь человек
В Портленде при стрельбе пострадали восемь человек - РИА Новости, 17.07.2021
В Портленде при стрельбе пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали при стрельбе в Портленде (штат Орегон), сообщает полиция города. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T20:00
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали при стрельбе в Портленде (штат Орегон), сообщает полиция города.По данным полиции, все пострадавшие были госпитализированы. Отмечается, что один из них получил ранения, представляющие угрозу для жизни."На данный момент восемь пострадавших были обнаружены и доставлены в больницу службой скорой помощи", - говорится в заявлении.Полиция сообщает, что пока не было произведено ни одного задержания. Число и приметы подозреваемых также неизвестны.
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портленд, орегон, в мире
20:00 17.07.2021
 
В Портленде при стрельбе пострадали восемь человек

В Портленде при стрельбе пострадали восемь человек

© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь. Архивное фото
Американская скорая помощь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Flickr / C. Holmes
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали при стрельбе в Портленде (штат Орегон), сообщает полиция города.
По данным полиции, все пострадавшие были госпитализированы. Отмечается, что один из них получил ранения, представляющие угрозу для жизни.
"На данный момент восемь пострадавших были обнаружены и доставлены в больницу службой скорой помощи", - говорится в заявлении.
Полиция сообщает, что пока не было произведено ни одного задержания. Число и приметы подозреваемых также неизвестны.
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