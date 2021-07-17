https://ria.ru/20210717/portlend-1741695590.html

В Портленде при стрельбе пострадали восемь человек

В Портленде при стрельбе пострадали восемь человек - РИА Новости, 17.07.2021

В Портленде при стрельбе пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали при стрельбе в Портленде (штат Орегон), сообщает полиция города. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T20:00

2021-07-17T20:00

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Восемь человек пострадали при стрельбе в Портленде (штат Орегон), сообщает полиция города.По данным полиции, все пострадавшие были госпитализированы. Отмечается, что один из них получил ранения, представляющие угрозу для жизни."На данный момент восемь пострадавших были обнаружены и доставлены в больницу службой скорой помощи", - говорится в заявлении.Полиция сообщает, что пока не было произведено ни одного задержания. Число и приметы подозреваемых также неизвестны.

https://ria.ru/20210717/strelba-1741643339.html

портленд

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портленд, орегон, в мире