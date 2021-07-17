11:21 17.07.2021 (обновлено: 12:40 17.07.2021)
Пентагон испугался темпов создания гиперзвукового оружия в России
NI: Пентагон испугался высоких темпов развития гиперзвукового оружия в России
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты испытывают серьезные трудности в попытках догнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишет National Interest.
Автор статьи Марк Эпископос отметил, что американские аналитики все еще расходятся во мнении о значимости гиперзвукового оружия для военного потенциала государства. Он сослался на отчет исследовательской службы конгресса, согласно которому в последние годы Вашингтон увеличил финансирование программ по разработке этого вида вооружений. Одной из причин стал возросший потенциал Москвы и Пекина.
Причем если Россия и Китай делают ставку на гиперзвуковые системы с уклоном на ядерное оружие, то США в основном разрабатывает их для тактического применения. Такой вариант требует большей точности и сам по себе сложнее, отмечается в докладе.
Заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам исследований и разработок Майкл Гриффин резко высказывался о потенциальных проблемах в сложившейся ситуации.
"У США нет систем, которые могли бы подвергать [Китай и Россию] опасности в должной степени, а у нас нет защиты от [их] систем", — заявил он во время выступления в конгрессе.
Из-за неопределенности в задачах Пентагон столкнулся с проблемами при создании гиперзвукового оружия, в первую очередь связанными с финансированием. Многие эксперты призвали включить эти системы в соглашения по контролю над вооружениями либо заключить новые договоры, чтобы сократить или вовсе запретить их испытания.