https://ria.ru/20210717/oruzhie-1741650951.html

Пентагон испугался темпов создания гиперзвукового оружия в России

Пентагон испугался темпов создания гиперзвукового оружия в России - РИА Новости, 17.07.2021

Пентагон испугался темпов создания гиперзвукового оружия в России

Соединенные Штаты испытывают серьезные трудности в попытках догнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишет National Interest. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T11:21

2021-07-17T11:21

2021-07-17T12:40

новое оружие россии

марк эпископос

россия

майкл гриффин

вашингтон (город)

сша

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586463757_0:56:1821:1080_1920x0_80_0_0_73c896615d08659585b25d8621c3b980.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты испытывают серьезные трудности в попытках догнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишет National Interest.Автор статьи Марк Эпископос отметил, что американские аналитики все еще расходятся во мнении о значимости гиперзвукового оружия для военного потенциала государства. Он сослался на отчет исследовательской службы конгресса, согласно которому в последние годы Вашингтон увеличил финансирование программ по разработке этого вида вооружений. Одной из причин стал возросший потенциал Москвы и Пекина. Причем если Россия и Китай делают ставку на гиперзвуковые системы с уклоном на ядерное оружие, то США в основном разрабатывает их для тактического применения. Такой вариант требует большей точности и сам по себе сложнее, отмечается в докладе.Заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам исследований и разработок Майкл Гриффин резко высказывался о потенциальных проблемах в сложившейся ситуации. Из-за неопределенности в задачах Пентагон столкнулся с проблемами при создании гиперзвукового оружия, в первую очередь связанными с финансированием. Многие эксперты призвали включить эти системы в соглашения по контролю над вооружениями либо заключить новые договоры, чтобы сократить или вовсе запретить их испытания.

https://ria.ru/20210711/voyna-1740786157.html

https://ria.ru/20210713/pentagon-1740950256.html

россия

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марк эпископос, россия, майкл гриффин, вашингтон (город), сша, технологии