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Новое оружие России
https://ria.ru/20210717/oruzhie-1741650951.html
Пентагон испугался темпов создания гиперзвукового оружия в России
Пентагон испугался темпов создания гиперзвукового оружия в России - РИА Новости, 17.07.2021
Пентагон испугался темпов создания гиперзвукового оружия в России
Соединенные Штаты испытывают серьезные трудности в попытках догнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишет National Interest. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T11:21
2021-07-17T12:40
новое оружие россии
марк эпископос
россия
майкл гриффин
вашингтон (город)
сша
технологии
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты испытывают серьезные трудности в попытках догнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишет National Interest.Автор статьи Марк Эпископос отметил, что американские аналитики все еще расходятся во мнении о значимости гиперзвукового оружия для военного потенциала государства. Он сослался на отчет исследовательской службы конгресса, согласно которому в последние годы Вашингтон увеличил финансирование программ по разработке этого вида вооружений. Одной из причин стал возросший потенциал Москвы и Пекина. Причем если Россия и Китай делают ставку на гиперзвуковые системы с уклоном на ядерное оружие, то США в основном разрабатывает их для тактического применения. Такой вариант требует большей точности и сам по себе сложнее, отмечается в докладе.Заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам исследований и разработок Майкл Гриффин резко высказывался о потенциальных проблемах в сложившейся ситуации. Из-за неопределенности в задачах Пентагон столкнулся с проблемами при создании гиперзвукового оружия, в первую очередь связанными с финансированием. Многие эксперты призвали включить эти системы в соглашения по контролю над вооружениями либо заключить новые договоры, чтобы сократить или вовсе запретить их испытания.
https://ria.ru/20210711/voyna-1740786157.html
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марк эпископос, россия, майкл гриффин, вашингтон (город), сша, технологии
11:21 17.07.2021 (обновлено: 12:40 17.07.2021)
 
Пентагон испугался темпов создания гиперзвукового оружия в России

NI: Пентагон испугался высоких темпов развития гиперзвукового оружия в России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в акватории Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты испытывают серьезные трудности в попытках догнать Россию и Китай в разработке гиперзвукового оружия, пишет National Interest.
Автор статьи Марк Эпископос отметил, что американские аналитики все еще расходятся во мнении о значимости гиперзвукового оружия для военного потенциала государства. Он сослался на отчет исследовательской службы конгресса, согласно которому в последние годы Вашингтон увеличил финансирование программ по разработке этого вида вооружений. Одной из причин стал возросший потенциал Москвы и Пекина.
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Причем если Россия и Китай делают ставку на гиперзвуковые системы с уклоном на ядерное оружие, то США в основном разрабатывает их для тактического применения. Такой вариант требует большей точности и сам по себе сложнее, отмечается в докладе.
Заместитель министра обороны Соединенных Штатов по вопросам исследований и разработок Майкл Гриффин резко высказывался о потенциальных проблемах в сложившейся ситуации.
"У США нет систем, которые могли бы подвергать [Китай и Россию] опасности в должной степени, а у нас нет защиты от [их] систем", — заявил он во время выступления в конгрессе.
Из-за неопределенности в задачах Пентагон столкнулся с проблемами при создании гиперзвукового оружия, в первую очередь связанными с финансированием. Многие эксперты призвали включить эти системы в соглашения по контролю над вооружениями либо заключить новые договоры, чтобы сократить или вовсе запретить их испытания.
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