https://ria.ru/20210717/navodneniya-1741669430.html

В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений

В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений - РИА Новости, 17.07.2021

В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений

Посольство России призывает к бдительности и осторожности на фоне предупреждений об угрозе наведений в некоторые регионах Австрии. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T15:09

2021-07-17T15:09

2021-07-17T15:09

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тироль

зальцбург (город)

австрия

в мире

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ВЕНА, 17 июл - РИА Новости. Посольство России призывает к бдительности и осторожности на фоне предупреждений об угрозе наведений в некоторые регионах Австрии."Внимание! Австрийская служба контроля стихийных бедствий выпустила предупреждение об угрозе наводнения в некоторых регионах страны, для большинства федеральных земель (Тироль, Зальцбург, Верхняя и Нижняя Австрия, Штирия) выпущено штормовое предупреждение. Риск наводнения существует на реках Зальцах, Инн, Эннс и Штайр", - говорится в сообщении посольства в Telegram.Отмечается, что Австрийская служба контроля стихийных бедствий ожидает сохранения напряженной ситуации до конца воскресенья."Просим соблюдать бдительность и осторожность и следовать указаниям местных властей", - отметили в российском дипломатическом ведомстве.

https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741579171.html

россия

тироль

зальцбург (город)

австрия

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россия, тироль, зальцбург (город), австрия, в мире