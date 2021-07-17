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В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений - РИА Новости, 17.07.2021
В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
Посольство России призывает к бдительности и осторожности на фоне предупреждений об угрозе наведений в некоторые регионах Австрии. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T15:09
2021-07-17T15:09
2021-07-17T15:09
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ВЕНА, 17 июл - РИА Новости. Посольство России призывает к бдительности и осторожности на фоне предупреждений об угрозе наведений в некоторые регионах Австрии."Внимание! Австрийская служба контроля стихийных бедствий выпустила предупреждение об угрозе наводнения в некоторых регионах страны, для большинства федеральных земель (Тироль, Зальцбург, Верхняя и Нижняя Австрия, Штирия) выпущено штормовое предупреждение. Риск наводнения существует на реках Зальцах, Инн, Эннс и Штайр", - говорится в сообщении посольства в Telegram.Отмечается, что Австрийская служба контроля стихийных бедствий ожидает сохранения напряженной ситуации до конца воскресенья."Просим соблюдать бдительность и осторожность и следовать указаниям местных властей", - отметили в российском дипломатическом ведомстве.
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россия, тироль, зальцбург (город), австрия, в мире
В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
Посольство России в Австрии призвало проявлять бдительность из-за угрозы наводнений