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В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений - РИА Новости, 17.07.2021
В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
Посольство России призывает к бдительности и осторожности на фоне предупреждений об угрозе наведений в некоторые регионах Австрии. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T15:09
2021-07-17T15:09
россия
тироль
зальцбург (город)
австрия
в мире
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ВЕНА, 17 июл - РИА Новости. Посольство России призывает к бдительности и осторожности на фоне предупреждений об угрозе наведений в некоторые регионах Австрии."Внимание! Австрийская служба контроля стихийных бедствий выпустила предупреждение об угрозе наводнения в некоторых регионах страны, для большинства федеральных земель (Тироль, Зальцбург, Верхняя и Нижняя Австрия, Штирия) выпущено штормовое предупреждение. Риск наводнения существует на реках Зальцах, Инн, Эннс и Штайр", - говорится в сообщении посольства в Telegram.Отмечается, что Австрийская служба контроля стихийных бедствий ожидает сохранения напряженной ситуации до конца воскресенья."Просим соблюдать бдительность и осторожность и следовать указаниям местных властей", - отметили в российском дипломатическом ведомстве.
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россия, тироль, зальцбург (город), австрия, в мире
15:09 17.07.2021
 
В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений

Посольство России в Австрии призвало проявлять бдительность из-за угрозы наводнений

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Кертнерштрассе в Вене
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ВЕНА, 17 июл - РИА Новости. Посольство России призывает к бдительности и осторожности на фоне предупреждений об угрозе наведений в некоторые регионах Австрии.
"Внимание! Австрийская служба контроля стихийных бедствий выпустила предупреждение об угрозе наводнения в некоторых регионах страны, для большинства федеральных земель (Тироль, Зальцбург, Верхняя и Нижняя Австрия, Штирия) выпущено штормовое предупреждение. Риск наводнения существует на реках Зальцах, Инн, Эннс и Штайр", - говорится в сообщении посольства в Telegram.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 16:55
Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет, заявили в посольстве
Отмечается, что Австрийская служба контроля стихийных бедствий ожидает сохранения напряженной ситуации до конца воскресенья.
"Просим соблюдать бдительность и осторожность и следовать указаниям местных властей", - отметили в российском дипломатическом ведомстве.
 
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