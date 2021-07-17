https://ria.ru/20210717/navodnenie-1741692937.html
В нескольких районах Новой Зеландии объявили режим ЧП из-за наводнения
В нескольких районах Новой Зеландии объявили режим ЧП из-за наводнения - РИА Новости, 17.07.2021
В нескольких районах Новой Зеландии объявили режим ЧП из-за наводнения
Чрезвычайное положение объявлено в субботу в ряде районов острова Южный в Новой Зеландии, где сотни жителей эвакуированы из-за наводнений, вызванных проливными... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T19:27
2021-07-17T19:27
2021-07-17T19:27
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено в субботу в ряде районов острова Южный в Новой Зеландии, где сотни жителей эвакуированы из-за наводнений, вызванных проливными дождями, сообщила радиостанция RNZ.По ее данным, в районе Мальборо произошли сильнейшие в истории наводнения, превзойдя рекорд 1983 года. Около 900 человек эвакуированы в безопасные места. Однако поскольку многие районы отрезаны из-за затопленных дорог, их жителям рекомендовано оставаться дома и не выходить на улицу.RNZ сообщает, что одного человека удалось спасти с помощью вертолета, когда его автофургон оказался почти под водой вышедшей из берегов реки, и ему удалось забраться на крышу.Минувшей ночью в районы бедствия были направлены военнослужащие для оказания помощи населению.В районе города Буллер повышение уровня воды в реках достигло показателей 1926 года, согласно сообщению газеты New Zealand Herald. Два человека пострадали от упавшего дерева.
https://ria.ru/20210717/krizis-1741682956.html
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новая зеландия, в мире
В нескольких районах Новой Зеландии объявили режим ЧП из-за наводнения
RNZ: режим ЧП объявили в нескольких районах острова Южный в Новой Зеландии из-за наводнений
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Чрезвычайное положение объявлено в субботу в ряде районов острова Южный в Новой Зеландии
, где сотни жителей эвакуированы из-за наводнений, вызванных проливными дождями, сообщила радиостанция RNZ
.
По ее данным, в районе Мальборо произошли сильнейшие в истории наводнения, превзойдя рекорд 1983 года. Около 900 человек эвакуированы в безопасные места. Однако поскольку многие районы отрезаны из-за затопленных дорог, их жителям рекомендовано оставаться дома и не выходить на улицу.
RNZ сообщает, что одного человека удалось спасти с помощью вертолета, когда его автофургон оказался почти под водой вышедшей из берегов реки, и ему удалось забраться на крышу.
Минувшей ночью в районы бедствия были направлены военнослужащие для оказания помощи населению.
В районе города Буллер повышение уровня воды в реках достигло показателей 1926 года, согласно сообщению газеты New Zealand Herald. Два человека пострадали от упавшего дерева.