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Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек - РИА Новости, 17.07.2021
Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
Более 90 человек погибли в округе Арвайлер на западе ФРГ из-за наводнений, пострадали 618, сообщили в субботу в полиции Кобленца. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T07:42
2021-07-17T07:42
наводнение в германии
германия
в мире
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БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Более 90 человек погибли в округе Арвайлер на западе ФРГ из-за наводнений, пострадали 618, сообщили в субботу в полиции Кобленца."По данным на субботу, 5 утра (06.00 мск), более 90 человек погибли. Следует опасаться роста числа погибших. В президиум полиции поступили сведения о 618 пострадавших. Тут цифры также могут вырасти", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.В большинстве районов округа до сих пор нет электричества и телефонной связи. Из-за непогоды дороги остаются перекрытыми, население призывают избегать поездок в регион. Полиция продолжает усиленно патрулировать районы бедствия.
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наводнение в германии, германия, в мире
07:42 17.07.2021
 
Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек

В округе Арвайлер на западе ФРГ более 90 человек погибли из-за наводнений, пострадали свыше 600

© REUTERS / Wolfgang RattayРазрушенная в результате сильных дождей дорога в Бад-Нойенар-Арвайлер
Разрушенная в результате сильных дождей дорога в Бад-Нойенар-Арвайлер - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
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БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Более 90 человек погибли в округе Арвайлер на западе ФРГ из-за наводнений, пострадали 618, сообщили в субботу в полиции Кобленца.
"По данным на субботу, 5 утра (06.00 мск), более 90 человек погибли. Следует опасаться роста числа погибших. В президиум полиции поступили сведения о 618 пострадавших. Тут цифры также могут вырасти", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
«Хуже, чем после бомбардировки»: разрушительные наводнения в Центральной Европе - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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"Хуже, чем после бомбардировки": разрушительные наводнения в ЕвропеЦиклон "Бернд" принес сильные продолжительные ливни в Центральную Европу и превратил ее в зону бедствия.
В большинстве районов округа до сих пор нет электричества и телефонной связи. Из-за непогоды дороги остаются перекрытыми, население призывают избегать поездок в регион. Полиция продолжает усиленно патрулировать районы бедствия.
 
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