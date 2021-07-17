https://ria.ru/20210717/navodnenie-1741636744.html

Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек

Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек - РИА Новости, 17.07.2021

Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек

Более 90 человек погибли в округе Арвайлер на западе ФРГ из-за наводнений, пострадали 618, сообщили в субботу в полиции Кобленца. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T07:42

2021-07-17T07:42

2021-07-17T07:42

наводнение в германии

германия

в мире

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БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Более 90 человек погибли в округе Арвайлер на западе ФРГ из-за наводнений, пострадали 618, сообщили в субботу в полиции Кобленца."По данным на субботу, 5 утра (06.00 мск), более 90 человек погибли. Следует опасаться роста числа погибших. В президиум полиции поступили сведения о 618 пострадавших. Тут цифры также могут вырасти", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.В большинстве районов округа до сих пор нет электричества и телефонной связи. Из-за непогоды дороги остаются перекрытыми, население призывают избегать поездок в регион. Полиция продолжает усиленно патрулировать районы бедствия.

https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741608294.html

германия

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наводнение в германии, германия, в мире