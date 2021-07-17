https://ria.ru/20210717/navodnenie-1741636744.html
Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек - РИА Новости, 17.07.2021
Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
Более 90 человек погибли в округе Арвайлер на западе ФРГ из-за наводнений, пострадали 618, сообщили в субботу в полиции Кобленца. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T07:42
2021-07-17T07:42
2021-07-17T07:42
наводнение в германии
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741419108_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_9741eee133da065d90b37f178a8313c8.jpg
БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Более 90 человек погибли в округе Арвайлер на западе ФРГ из-за наводнений, пострадали 618, сообщили в субботу в полиции Кобленца."По данным на субботу, 5 утра (06.00 мск), более 90 человек погибли. Следует опасаться роста числа погибших. В президиум полиции поступили сведения о 618 пострадавших. Тут цифры также могут вырасти", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.В большинстве районов округа до сих пор нет электричества и телефонной связи. Из-за непогоды дороги остаются перекрытыми, население призывают избегать поездок в регион. Полиция продолжает усиленно патрулировать районы бедствия.
https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741608294.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741419108_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_de269885db011c9cb546b8c0e10b32b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наводнение в германии, германия, в мире
Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
В округе Арвайлер на западе ФРГ более 90 человек погибли из-за наводнений, пострадали свыше 600