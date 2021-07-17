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Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом
Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом - РИА Новости, 17.07.2021
Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом
Глава британского минздрава Саджид Джавид заразился коронавирусом, благодаря прививке симптомы заболевания слабые. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T16:03
2021-07-17T16:03
2021-07-17T16:03
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коронавирус covid-19
коронавирусы
саджид джавид
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ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава британского минздрава Саджид Джавид заразился коронавирусом, благодаря прививке симптомы заболевания слабые."Этим утром мой тест на COVID показал положительный результат. Я ожидаю результата ПЦР-теста, но, благодаря тому, что я получил две дозы прививки, симптомы (заболевания) слабые. Пожалуйста, вакцинируйтесь, если вы еще этого не сделали", - написал министр в Twitter.Его предшественник, Мэтт Хэнкок также переболел коронавирусом, это произошло весной 2020 года, в первую волну пандемии.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, саджид джавид, здоровье - общество, великобритания, в мире
Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом
Глава британского Минздрава Джавид заразился коронавирусом, благодаря прививке симптомы слабые