https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741674074.html

Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом

Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом - РИА Новости, 17.07.2021

Глава Минздрава Британии заразился коронавирусом

Глава британского минздрава Саджид Джавид заразился коронавирусом, благодаря прививке симптомы заболевания слабые. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T16:03

2021-07-17T16:03

2021-07-17T16:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

саджид джавид

здоровье - общество

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/100318/67/1003186767_0:117:2000:1242_1920x0_80_0_0_1d3a926d97068d2694a810f2ff276882.jpg

ЛОНДОН, 17 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Глава британского минздрава Саджид Джавид заразился коронавирусом, благодаря прививке симптомы заболевания слабые."Этим утром мой тест на COVID показал положительный результат. Я ожидаю результата ПЦР-теста, но, благодаря тому, что я получил две дозы прививки, симптомы (заболевания) слабые. Пожалуйста, вакцинируйтесь, если вы еще этого не сделали", - написал министр в Twitter.Его предшественник, Мэтт Хэнкок также переболел коронавирусом, это произошло весной 2020 года, в первую волну пандемии.

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, саджид джавид, здоровье - общество, великобритания, в мире