https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741665162.html

СМИ: в Белом доме считают правдоподобной версию утечки коронавируса

СМИ: в Белом доме считают правдоподобной версию утечки коронавируса - РИА Новости, 17.07.2021

СМИ: в Белом доме считают правдоподобной версию утечки коронавируса

Высшие должностные лица из администрации президента США Джо Байдена полагают, что теория о том, что COVID-19 - результат утечки из лаборатории, так же... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T14:16

2021-07-17T14:16

2021-07-17T14:19

распространение коронавируса

джейк салливан

чжао лицзянь

коронавирус covid-19

воз

мид кнр

джо байден

вашингтон (город)

ухань

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Высшие должностные лица из администрации президента США Джо Байдена полагают, что теория о том, что COVID-19 - результат утечки из лаборатории, так же правдоподобна, как и версия о ее природном происхождении, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.Ранее Белый дом опубликовал релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении Белого дома приведены слова Байдена о том, что разведсообщество США "объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу". Американский лидер заявил, что попросил разведку США "удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить… к окончательному выводу" по данной проблеме и проинформировать его о результатах в течение 90 дней.Согласно источникам, в ходе проводимого сбора данных разведке не удалось узнать много нового. На сегодняшний день не существует убедительных доказательств достоверности какой-либо теории, отмечает CNN.По данным источников, разведка придерживается версии природного происхождения вируса, но ряд высших должностных лиц в администрации, в том числе советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, считают, что теория лабораторного происхождения так же правдоподобна. В ЦРУ, например, теорию об утечке COVID-19 из лаборатории сейчас воспринимают более серьезно, чем раньше.Отмечается, что в памятках, направленных аппаратом директора нацразведки в разведслужбы США, сотрудникам поручили изучить такие темы, как случаи обнаружения вируса у диких или домашних животных и спектр действий КНР в сфере биологических исследований.По мнению источников, в отчете, который получит Байден по окончании 90-дневного срока, скорее всего, не будет представлен окончательный вывод. Ожидается, что отчет будет содержать обе теории и списки их достоинств и недостатков.По данным телеканала, хрупкость отношений с Китаем также мешает властям США сделать однозначный выбор в пользу одной из теорий.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя намерение США опубликовать доклад о происхождении COVID-19, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других. По его словам, то, что США пытаются позволить разведслужбам сделать научные выводы, лишь говорит о том, что Вашингтон не интересует правда.

https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738350595.html

https://ria.ru/20210716/utechka-1741608875.html

https://ria.ru/20210715/utechka-1741460157.html

вашингтон (город)

ухань

сша

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