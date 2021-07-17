https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741634170.html

Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека

Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека - РИА Новости, 17.07.2021

Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека

Коронавирус не входит в число вирусов, которые могут встраиваться в геном человека, в отличие от, например, вируса иммунодефицита человека или гепатита В,... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T05:04

2021-07-17T05:04

2021-07-17T05:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр семенов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Коронавирус не входит в число вирусов, которые могут встраиваться в геном человека, в отличие от, например, вируса иммунодефицита человека или гепатита В, рассказал РИА Новости руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов."Представители коронавирусов, то есть коронавириды, не обладают необходимыми структурами для того, чтобы интегрироваться или вмешиваться в геном человека. Есть, действительно, вирусы, которые могут встраиваться в геном человека, например, из наиболее известных и из тех, с которыми ученые давно имеют дело, это вирус иммунодефицита человека, это вирус гепатита В, это различные онковирусы", - рассказал он.Семенов добавил, что коронавириды принципиально не могут встроиться в геном. У них просто нет таких генов, которые кодировали бы белки, позволяющие разрезать человеческую ДНК и встроиться вирусам в хромосому.

https://ria.ru/20210716/popova-1741537497.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр семенов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)