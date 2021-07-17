https://ria.ru/20210717/koronavirus-1741634170.html
Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека - РИА Новости, 17.07.2021
Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
Коронавирус не входит в число вирусов, которые могут встраиваться в геном человека, в отличие от, например, вируса иммунодефицита человека или гепатита В,... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T05:04
2021-07-17T05:04
2021-07-17T05:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр семенов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Коронавирус не входит в число вирусов, которые могут встраиваться в геном человека, в отличие от, например, вируса иммунодефицита человека или гепатита В, рассказал РИА Новости руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов."Представители коронавирусов, то есть коронавириды, не обладают необходимыми структурами для того, чтобы интегрироваться или вмешиваться в геном человека. Есть, действительно, вирусы, которые могут встраиваться в геном человека, например, из наиболее известных и из тех, с которыми ученые давно имеют дело, это вирус иммунодефицита человека, это вирус гепатита В, это различные онковирусы", - рассказал он.Семенов добавил, что коронавириды принципиально не могут встроиться в геном. У них просто нет таких генов, которые кодировали бы белки, позволяющие разрезать человеческую ДНК и встроиться вирусам в хромосому.
https://ria.ru/20210716/popova-1741537497.html
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр семенов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
Эксперт Семенов: COVID-19 не относится к вирусам, которые могут встраиваться в геном человека