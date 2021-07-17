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Жителей Подмосковья предупредили о грозе
Жителей Подмосковья предупредили о грозе - РИА Новости, 17.07.2021
Жителей Подмосковья предупредили о грозе
В подмосковном главке МЧС предупредили о грозе, ливне и усилении ветра до 17 метров в секунду по области в субботу, сообщение опубликовано на сайте... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:28
2021-07-17T12:28
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В подмосковном главке МЧС предупредили о грозе, ливне и усилении ветра до 17 метров в секунду по области в субботу, сообщение опубликовано на сайте министерства."Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с 11 часов с сохранением до конца суток 17 июля местами по Московской области сохранится гроза с дождем, ливень, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели напоминают, что при грозе нельзя прятаться под одиночно стоящими деревьями, под высокими металлическими конструкциями. Молния никогда не попадает в кустарник, отмечают в МЧС, поэтому лучше всего прятаться под ним. В главке советуют выключить электроприборы дома, не говорить по телефону, не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и окнам. В сельской местности не стоит растапливать печь во время грозы, добавили в МЧС.В дождь спасатели советуют оставаться дома или в укрытии, на улице использовать зонт, дождевик и резиновые сапоги, при передвижении внимательно смотреть на дорогу, так как она может быть размыта, автомобиль во время дождя стоит припарковать у обочины и переждать ливень. Также во время дождя и сильного ветра стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.При порывистом ветре спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, поставить автомобиль в гараж или вдали от деревьев и шатких конструкций. Тем, кто оказался на улице, МЧС советует избегать слабо укрепленных конструкций и домов с неустойчивой кровлей, а также деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210713/pogoda-1741098141.html
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погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), общество
12:28 17.07.2021
 
Жителей Подмосковья предупредили о грозе

ГУМЧС предупредило о грозе и шквалистом ветре в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В подмосковном главке МЧС предупредили о грозе, ливне и усилении ветра до 17 метров в секунду по области в субботу, сообщение опубликовано на сайте министерства.
"Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с 11 часов с сохранением до конца суток 17 июля местами по Московской области сохранится гроза с дождем, ливень, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели напоминают, что при грозе нельзя прятаться под одиночно стоящими деревьями, под высокими металлическими конструкциями. Молния никогда не попадает в кустарник, отмечают в МЧС, поэтому лучше всего прятаться под ним. В главке советуют выключить электроприборы дома, не говорить по телефону, не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и окнам. В сельской местности не стоит растапливать печь во время грозы, добавили в МЧС.
В дождь спасатели советуют оставаться дома или в укрытии, на улице использовать зонт, дождевик и резиновые сапоги, при передвижении внимательно смотреть на дорогу, так как она может быть размыта, автомобиль во время дождя стоит припарковать у обочины и переждать ливень. Также во время дождя и сильного ветра стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
При порывистом ветре спасатели рекомендуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрезать сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, поставить автомобиль в гараж или вдали от деревьев и шатких конструкций. Тем, кто оказался на улице, МЧС советует избегать слабо укрепленных конструкций и домов с неустойчивой кровлей, а также деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 15:12В России
Будет "нервничать". Вильфанд рассказал о погоде на конец лета
 
ПогодаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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