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ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов
ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов - РИА Новости, 17.07.2021
ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T14:19
2021-07-17T14:19
ситуация в днр и лнр
смм обсе
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Катериновка и Криничное в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."С целью недопущения фиксации нарушений со стороны 24-й и 59-й бригад, противник применил станции РЭБ "Буковель-АД" … с целью радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ в районах населенных пунктов Катериновка и Криничное", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, данные факты подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ от 16 июля."С целью сокрытия фактов размещения военной техники на территории жилых районов на окраине участка разведения в населенном пункте Золотое (частично под контролем ВС Украины – ред.) от международных наблюдателей командир 24-й бригады (украинских силовиков – ред.) Поступальский (Сергей Поступальский – ред.) приказал организовать круглосуточное наблюдение за перемещением патрулей СММ используя беспилотный летательный аппарат "Фурия", - дополнил представитель пресс-службы.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210717/donbass-1741664563.html
https://ria.ru/20210717/donbass-1741663252.html
https://ria.ru/20210717/donbass-1741655234.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире
14:19 17.07.2021
 
ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов

Народная милиция ЛНР обнаружила станции РЭБ в районе населенных пунктов Катериновка и Криничное

© РИА Новости / Potapova OlesiaДоставка гуманитарного груза МККК для борьбы с COVID-19 на КПП "Станица Луганская" в ЛНР
Доставка гуманитарного груза МККК для борьбы с COVID-19 на КПП Станица Луганская в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Potapova Olesia
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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Катериновка и Криничное в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
14:08
Украинские силовики размещают бронетехнику в жилых районах, заявили в ЛНР
"С целью недопущения фиксации нарушений со стороны 24-й и 59-й бригад, противник применил станции РЭБ "Буковель-АД" … с целью радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации БПЛА СММ ОБСЕ в районах населенных пунктов Катериновка и Криничное", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, данные факты подтверждаются отчетом миссии ОБСЕ от 16 июля.
"С целью сокрытия фактов размещения военной техники на территории жилых районов на окраине участка разведения в населенном пункте Золотое (частично под контролем ВС Украины – ред.) от международных наблюдателей командир 24-й бригады (украинских силовиков – ред.) Поступальский (Сергей Поступальский – ред.) приказал организовать круглосуточное наблюдение за перемещением патрулей СММ используя беспилотный летательный аппарат "Фурия", - дополнил представитель пресс-службы.
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
13:55
Киев проигнорировал механизм прекращения огня в Донбассе, заявили в ЛНР
Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
12:16
В ДНР назвали число попыток терактов с украинской стороны за шесть лет
 
Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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