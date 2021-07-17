https://ria.ru/20210717/armeniya-1741641155.html
Минобороны Армении заявило о гибели военного
Минобороны Армении заявило о гибели военного - РИА Новости, 17.07.2021
Минобороны Армении заявило о гибели военного
Минобороны Армении сообщило в субботу о гибели во время несения боевого дежурства военного из-за неосторожного обращения сослуживца с оружием. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:16
2021-07-17T09:16
2021-07-17T09:16
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ЕРЕВАН, 17 июл - РИА Новости. Минобороны Армении сообщило в субботу о гибели во время несения боевого дежурства военного из-за неосторожного обращения сослуживца с оружием."Шестнадцатого июля примерно в 21.40 (20.40 мск) во время несения боевого дежурства в результате случайного выстрела из-за нарушения сослуживцем правил обращения с оружием смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий срочной службы, рядовой Артур Казарян 2001 года рождения", - говорится на сайте ведомства.В минобороны не уточнили, где произошел несчастный случай, отметив, что проводится следствие.
https://ria.ru/20210714/armeniya-1741200962.html
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минобороны армении, армения, в мире
Минобороны Армении заявило о гибели военного
Минобороны Армении заявило о гибели военного из-за неосторожного обращения сослуживца с оружием