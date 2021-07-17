Делегации талибов и Кабула встретятся в Дохе
1TV News: делегации талибов и Кабула обсудят в Дохе прекращение огня и обмен пленными
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Делегации правительства Афганистана и движения "Талибан"* обсудят в Дохе вопросы создания переходного правительства, обмена пленными и прекращение огня, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на источники.
Как ожидается, переговоры начнутся сегодня в столице Катара.
Ранее афганский телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что ряд афганских политиков, в том числе экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, в конце недели отправятся в столицу Катара Доху для переговоров с делегацией радикального движения "Талибан"*. Ранее Карзай заявил, что в скором времени ожидается возобновление мирных переговоров.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако стороны не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности по прекращению огня между правительственными силами и радикальным движением "Талибан"*.
* Запрещенная в России террористическая организация.