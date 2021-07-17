https://ria.ru/20210717/afganistan-1741645162.html

Делегации талибов и Кабула встретятся в Дохе

Делегации талибов и Кабула встретятся в Дохе - РИА Новости, 17.07.2021

Делегации талибов и Кабула встретятся в Дохе

Делегации правительства Афганистана и движения "Талибан"* обсудят в Дохе вопросы создания переходного правительства, обмена пленными и прекращение огня,... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T10:05

2021-07-17T10:05

2021-07-17T10:05

россия

абдулла абдулла

хамид карзай

доха

талибан

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150645/09/1506450968_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_7ba532e2619c74f3c948cba5f224a856.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Делегации правительства Афганистана и движения "Талибан"* обсудят в Дохе вопросы создания переходного правительства, обмена пленными и прекращение огня, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на источники.Как ожидается, переговоры начнутся сегодня в столице Катара.Ранее афганский телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что ряд афганских политиков, в том числе экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, в конце недели отправятся в столицу Катара Доху для переговоров с делегацией радикального движения "Талибан"*. Ранее Карзай заявил, что в скором времени ожидается возобновление мирных переговоров.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако стороны не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности по прекращению огня между правительственными силами и радикальным движением "Талибан"*.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210716/lavrov-1741558466.html

https://ria.ru/20210714/afganistan-1741271775.html

россия

доха

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, абдулла абдулла, хамид карзай, доха, талибан, сша, в мире