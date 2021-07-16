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Тюменская область
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Власти Тюменской области и Фонд ЖКХ обсудили проблему аварийного жилья
Власти Тюменской области и Фонд ЖКХ обсудили проблему аварийного жилья - РИА Новости, 16.07.2021
Власти Тюменской области и Фонд ЖКХ обсудили проблему аварийного жилья
Применения механизма комплексного развития территорий для расселения аварийного жилья обсудили участники совещания в региональном правительстве, которое провели РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:41
2021-07-16T16:41
тюменская область
жилье
тюменская область
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Применения механизма комплексного развития территорий для расселения аварийного жилья обсудили участники совещания в региональном правительстве, которое провели заместитель генерального директора госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Михаил Сюткин и заместитель губернатора Сергей Шустов, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.До конца 2021 года в регионе планируется расселить еще 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают 1,9 тысячи человек. Это позволит достичь показателя по расселению 92 тысяч квадратных метров и к концу года выйти на уровень реализации федерального проекта в 63%.В рамках подготовки к использованию механизма комплексного развития территорий в регионе создана необходимая нормативно-правовая база – приняты два областных закона и семь постановлений правительства Тюменской области.В качестве площадок для реализации программ КРТ определено 7 территорий в Тюмени, сообщил глава областной столицы Руслан Кухарук. "Заключено и реализуется 16 договоров о развитии застроенных территорий общей площадью свыше 70 гектаров. Строится шесть жилых комплексов", – добавил он.Участники совещания обсудили возможности совершенствования механизма комплексного развития территорий, в частности – его использования для реализации инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ."Тюменцы принимают активное участие во внедрении механизма комплексного развития территорий. Наработанный в регионе ценный опыт в этой сфере представляет большой интерес для других регионов и страны в целом", – отметил, подводя итоги совещания, Сюткин.
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жилье, тюменская область, тюмень
16:41 16.07.2021
 

Власти Тюменской области и Фонд ЖКХ обсудили проблему аварийного жилья

© РИА Новости / Владимир Лавров / Перейти в фотобанкВетхое жилье
Ветхое жилье - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Владимир Лавров
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ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Применения механизма комплексного развития территорий для расселения аварийного жилья обсудили участники совещания в региональном правительстве, которое провели заместитель генерального директора госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Михаил Сюткин и заместитель губернатора Сергей Шустов, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
"За последние два с половиной года в Тюменской области в рамках выполнения региональной адресной программы по переселению аварийного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года, расселено более 74 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда, в котором проживали 4 тысячи 200 человек. Таким образом, достигнут 50-процентный уровень реализации федерального проекта", – доложил начальник регионального главного управления строительства Павел Перевалов, слова которого приводятся в сообщении.
До конца 2021 года в регионе планируется расселить еще 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают 1,9 тысячи человек. Это позволит достичь показателя по расселению 92 тысяч квадратных метров и к концу года выйти на уровень реализации федерального проекта в 63%.
"Начиная с 2019 года, в Тюменской области вводится свыше 1,5 миллиона квадратных метров жилья в год. Кроме того, в рамках реализации национального проекта "Жилье" к 2030 году планируется достичь показателя более 1,8 миллиона квадратных метров. Механизм комплексного развития территорий является важным подспорьем в решении этой масштабной задачи", – отметил Перевалов.
В рамках подготовки к использованию механизма комплексного развития территорий в регионе создана необходимая нормативно-правовая база – приняты два областных закона и семь постановлений правительства Тюменской области.
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В качестве площадок для реализации программ КРТ определено 7 территорий в Тюмени, сообщил глава областной столицы Руслан Кухарук. "Заключено и реализуется 16 договоров о развитии застроенных территорий общей площадью свыше 70 гектаров. Строится шесть жилых комплексов", – добавил он.
Участники совещания обсудили возможности совершенствования механизма комплексного развития территорий, в частности – его использования для реализации инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ.
"Тюменцы принимают активное участие во внедрении механизма комплексного развития территорий. Наработанный в регионе ценный опыт в этой сфере представляет большой интерес для других регионов и страны в целом", – отметил, подводя итоги совещания, Сюткин.
 
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