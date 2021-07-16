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Власти Тюменской области и Фонд ЖКХ обсудили проблему аварийного жилья

Власти Тюменской области и Фонд ЖКХ обсудили проблему аварийного жилья - РИА Новости, 16.07.2021

Власти Тюменской области и Фонд ЖКХ обсудили проблему аварийного жилья

Применения механизма комплексного развития территорий для расселения аварийного жилья обсудили участники совещания в региональном правительстве, которое провели РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:41

2021-07-16T16:41

2021-07-16T16:41

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тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Применения механизма комплексного развития территорий для расселения аварийного жилья обсудили участники совещания в региональном правительстве, которое провели заместитель генерального директора госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКХ" Михаил Сюткин и заместитель губернатора Сергей Шустов, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.До конца 2021 года в регионе планируется расселить еще 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживают 1,9 тысячи человек. Это позволит достичь показателя по расселению 92 тысяч квадратных метров и к концу года выйти на уровень реализации федерального проекта в 63%.В рамках подготовки к использованию механизма комплексного развития территорий в регионе создана необходимая нормативно-правовая база – приняты два областных закона и семь постановлений правительства Тюменской области.В качестве площадок для реализации программ КРТ определено 7 территорий в Тюмени, сообщил глава областной столицы Руслан Кухарук. "Заключено и реализуется 16 договоров о развитии застроенных территорий общей площадью свыше 70 гектаров. Строится шесть жилых комплексов", – добавил он.Участники совещания обсудили возможности совершенствования механизма комплексного развития территорий, в частности – его использования для реализации инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ."Тюменцы принимают активное участие во внедрении механизма комплексного развития территорий. Наработанный в регионе ценный опыт в этой сфере представляет большой интерес для других регионов и страны в целом", – отметил, подводя итоги совещания, Сюткин.

https://ria.ru/20210714/gazifikatsiya-1741235704.html

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жилье, тюменская область, тюмень