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Врач рассказала о влиянии жары на заболеваемость COVID-19

Врач рассказала о влиянии жары на заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021

Врач рассказала о влиянии жары на заболеваемость COVID-19

Установившаяся в Центральной части России аномальная жара может негативно влиять на иммунитет человека, что особенно опасно в период пандемии, рассказала в... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T02:09

2021-07-16T02:09

2021-07-16T02:09

иммунитет

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Установившаяся в Центральной части России аномальная жара может негативно влиять на иммунитет человека, что особенно опасно в период пандемии, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель сомнологической службы "Унисон", врач невролог-сомнолог Елена Царева.По ее словам, от жары может нарушиться сон, а это чревато сбоем многих функций организма.Нарушение сна может снизить иммунитет, в том числе в отношении коронавирусной инфекции, предупредила врач."Если человек плохо спит, то достаточно одной такой ночи, чтобы снизить количество Т-клеток, которые отвечают за иммунитет. Даже одна бессонная ночь или ночь с некачественным сном повышает риски заболеть в несколько раз. Риск заболеть увеличивается и для вирусных заболеваний", – подчеркнула Елена Царева в интервью радио Sputnik.Чтобы улучшить сон, врач посоветовала проветривать комнату и не накрываться в жару одеялом.

https://ria.ru/20210716/oslozhneniya-1741458257.html

россия

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2021

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иммунитет, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия