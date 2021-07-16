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Врач рассказала о влиянии жары на заболеваемость COVID-19
Врач рассказала о влиянии жары на заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
Врач рассказала о влиянии жары на заболеваемость COVID-19
Установившаяся в Центральной части России аномальная жара может негативно влиять на иммунитет человека, что особенно опасно в период пандемии, рассказала в... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T02:09
2021-07-16T02:09
2021-07-16T02:09
иммунитет
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Установившаяся в Центральной части России аномальная жара может негативно влиять на иммунитет человека, что особенно опасно в период пандемии, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель сомнологической службы "Унисон", врач невролог-сомнолог Елена Царева.По ее словам, от жары может нарушиться сон, а это чревато сбоем многих функций организма.Нарушение сна может снизить иммунитет, в том числе в отношении коронавирусной инфекции, предупредила врач."Если человек плохо спит, то достаточно одной такой ночи, чтобы снизить количество Т-клеток, которые отвечают за иммунитет. Даже одна бессонная ночь или ночь с некачественным сном повышает риски заболеть в несколько раз. Риск заболеть увеличивается и для вирусных заболеваний", – подчеркнула Елена Царева в интервью радио Sputnik.Чтобы улучшить сон, врач посоветовала проветривать комнату и не накрываться в жару одеялом.
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иммунитет, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
Врач рассказала о влиянии жары на заболеваемость COVID-19
Невролог Царева предупредила о негативном влиянии жары на иммунитет человека
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Установившаяся в Центральной части России аномальная жара может негативно влиять на иммунитет
человека, что особенно опасно в период пандемии, рассказала в интервью радио Sputnik
руководитель сомнологической службы "Унисон", врач невролог-сомнолог Елена Царева.
По ее словам, от жары может нарушиться сон, а это чревато сбоем многих функций организма.
"Во время жары сон становится хуже. Это связано с тем, что когда мы достигаем самого глубокого сна, то наша температура самая минимальная за все время суток. Если окружающая среда не позволяет понизить температуру тела, то сон будет поверхностный. Кроме этого, могут быть пробуждения и нарушение терморегуляции. В результате это может привести к повышению пульса и артериального давления у тех людей, которые к этому склонны", – объяснила Елена Царева.
Нарушение сна может снизить иммунитет, в том числе в отношении коронавирусной инфекции, предупредила врач.
"Если человек плохо спит, то достаточно одной такой ночи, чтобы снизить количество Т-клеток, которые отвечают за иммунитет. Даже одна бессонная ночь или ночь с некачественным сном повышает риски заболеть в несколько раз. Риск заболеть увеличивается и для вирусных заболеваний", – подчеркнула Елена Царева в интервью радио Sputnik.
Чтобы улучшить сон, врач посоветовала проветривать комнату и не накрываться в жару одеялом.