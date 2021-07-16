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Правительство проследит за модернизацией первичного звена здравоохранения
Правительство проследит за модернизацией первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 16.07.2021
Правительство проследит за модернизацией первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с регионами и ЕР обеспечить контроль за модернизацией первичного звена здравоохранения, доложить до 31... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:57
2021-07-16T18:57
2021-07-16T23:56
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здоровье - общество
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с регионами и ЕР обеспечить контроль за модернизацией первичного звена здравоохранения, доложить до 31 января 2022 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии представителей региональных отделений Всероссийской политической партии "Единая Россия" обеспечить контроль за реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, обратив особое внимание на доступность и качество медицинской помощи в малых городах и сельских населенных пунктах, внедрение единых подходов к организации медицинской помощи на всей территории РФ", — говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения необходимо до 31 января 2022 года, далее — один раз в полгода.
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россия, здоровье - общество, единая россия, правительство рф, владимир путин, общество
18:57 16.07.2021 (обновлено: 23:56 16.07.2021)
Правительство проследит за модернизацией первичного звена здравоохранения
Президент Путин поручил обеспечить контроль за модернизацией первичного звена здравоохранения