https://ria.ru/20210716/zdravookhranenie-1741604136.html

Правительство проследит за модернизацией первичного звена здравоохранения

Правительство проследит за модернизацией первичного звена здравоохранения - РИА Новости, 16.07.2021

Правительство проследит за модернизацией первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с регионами и ЕР обеспечить контроль за модернизацией первичного звена здравоохранения, доложить до 31... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T18:57

2021-07-16T18:57

2021-07-16T23:56

россия

здоровье - общество

единая россия

правительство рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с регионами и ЕР обеспечить контроль за модернизацией первичного звена здравоохранения, доложить до 31 января 2022 года, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии представителей региональных отделений Всероссийской политической партии "Единая Россия" обеспечить контроль за реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, обратив особое внимание на доступность и качество медицинской помощи в малых городах и сельских населенных пунктах, внедрение единых подходов к организации медицинской помощи на всей территории РФ", — говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения необходимо до 31 января 2022 года, далее — один раз в полгода.

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741521221.html

россия

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россия, здоровье - общество, единая россия, правительство рф, владимир путин, общество