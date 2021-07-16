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Байден заявил о единстве США и ФРГ в защите от "российской агрессии"
Байден заявил о единстве США и ФРГ в защите от "российской агрессии" - РИА Новости, 16.07.2021
Байден заявил о единстве США и ФРГ в защите от "российской агрессии"
Соединенные Штаты и Германия едины в защите своих союзников, представляющих восточный фланг НАТО, против "агрессии" со стороны РФ, заявил в пятницу президент... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T00:41
2021-07-16T00:43
россия
нато
ангела меркель
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты и Германия едины в защите своих союзников, представляющих восточный фланг НАТО, против "агрессии" со стороны РФ, заявил в пятницу президент США Джо Байден.Канцлер ФРГ находится в пятницу в Вашингтоне с официальным визитом.Американский лидер рассказал, что повторил в беседе с Меркель свою обеспокоенность проектом газопровода "Северный поток 2"."Мы абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей", - указал Байден.Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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россия, нато, ангела меркель, джо байден, сша, в мире
00:41 16.07.2021 (обновлено: 00:43 16.07.2021)
 
Байден заявил о единстве США и ФРГ в защите от "российской агрессии"

Президент Байден: США и ФРГ едины в защите восточного фланга НАТО от "российской агрессии"

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Женеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты и Германия едины в защите своих союзников, представляющих восточный фланг НАТО, против "агрессии" со стороны РФ, заявил в пятницу президент США Джо Байден.
"Мы едины в защите наших союзников из восточного фланга НАТО против агрессии со стороны России", - сказал Байден на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Канцлер ФРГ находится в пятницу в Вашингтоне с официальным визитом.
Американский лидер рассказал, что повторил в беседе с Меркель свою обеспокоенность проектом газопровода "Северный поток 2".
"Мы абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей", - указал Байден.
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Россия в последние годы также заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
 
РоссияНАТОАнгела МеркельДжо БайденСШАВ мире
 
 
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