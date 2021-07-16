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Положения по профилактике COVID-19 войдут в рекомендации для вузов
Положения по профилактике COVID-19 войдут в рекомендации для вузов - РИА Новости, 16.07.2021
Положения по профилактике COVID-19 войдут в рекомендации для вузов
В рекомендации Минобрнауки РФ по работе подведомственных организаций в период распространение коронавирусной инфекции войдут положения о проведении вузами... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:25
2021-07-16T11:32
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
вузы
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В рекомендации Минобрнауки РФ по работе подведомственных организаций в период распространение коронавирусной инфекции войдут положения о проведении вузами профилактических мероприятий, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.Уточняется, что в настоящее время Минобрнауки России разрабатывает методические рекомендации по деятельности подведомственных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции."Эти рекомендации вузы смогут применять в новом учебном году. В них включены положения о проведении вузами и научными организациями профилактических мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения COVID-19 среди обучающихся и работников (с учетом рекомендаций органов исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)", - заявили в министерстве.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), вузы, общество
11:25 16.07.2021 (обновлено: 11:32 16.07.2021)
 
Положения по профилактике COVID-19 войдут в рекомендации для вузов

Минобрнауки включит в рекомендации по работе российских вузов положения по профилактике COVID-19

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В рекомендации Минобрнауки РФ по работе подведомственных организаций в период распространение коронавирусной инфекции войдут положения о проведении вузами профилактических мероприятий, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Уточняется, что в настоящее время Минобрнауки России разрабатывает методические рекомендации по деятельности подведомственных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
"Эти рекомендации вузы смогут применять в новом учебном году. В них включены положения о проведении вузами и научными организациями профилактических мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения COVID-19 среди обучающихся и работников (с учетом рекомендаций органов исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)", - заявили в министерстве.
Студенты - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 17:16
В Минобрнауки назвали ключевую проблему учебных программ в вузах
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)ВузыОбщество
 
 
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