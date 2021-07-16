https://ria.ru/20210716/vuz-1741499779.html

Положения по профилактике COVID-19 войдут в рекомендации для вузов

Положения по профилактике COVID-19 войдут в рекомендации для вузов - РИА Новости, 16.07.2021

Положения по профилактике COVID-19 войдут в рекомендации для вузов

В рекомендации Минобрнауки РФ по работе подведомственных организаций в период распространение коронавирусной инфекции войдут положения о проведении вузами... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:25

2021-07-16T11:25

2021-07-16T11:32

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

вузы

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В рекомендации Минобрнауки РФ по работе подведомственных организаций в период распространение коронавирусной инфекции войдут положения о проведении вузами профилактических мероприятий, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.Уточняется, что в настоящее время Минобрнауки России разрабатывает методические рекомендации по деятельности подведомственных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции."Эти рекомендации вузы смогут применять в новом учебном году. В них включены положения о проведении вузами и научными организациями профилактических мероприятий, которые направлены на предотвращение распространения COVID-19 среди обучающихся и работников (с учетом рекомендаций органов исполнительной власти в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)", - заявили в министерстве.

https://na.ria.ru/20210714/minobrnauki-1741266118.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), вузы, общество