https://ria.ru/20210716/vkontakte-1741553939.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, какой вакциной привились

Пользователи ВКонтакте рассказали, какой вакциной привились - РИА Новости, 16.07.2021

Пользователи ВКонтакте рассказали, какой вакциной привились

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:07

2021-07-16T15:07

2021-07-16T15:07

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

вконтакте

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, какой вакциной сделали прививку от коронавируса.Варианты ответов были: "Спутником V", "ЭпиВакКороной" , "КовиВаком", "Спутником Лайт". Также можно было проголосовать за то, что пользователь не прививался или только собирается это сделать.В итоге большинство подписчиков ответили, что еще не делали прививку. На втором месте были те, кто вакцинировался "Спутником V" от Центра имени Н. Ф. Гамалеи. Так проголосовали почти 36% опрошенных. "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком" привились по 3% из принявших участие в опросе.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России от коронавируса ежедневно прививаются более 500 тысяч человек.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, вконтакте