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Пользователи ВКонтакте рассказали, какой вакциной привились
Пользователи ВКонтакте рассказали, какой вакциной привились - РИА Новости, 16.07.2021
Пользователи ВКонтакте рассказали, какой вакциной привились
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:07
2021-07-16T15:07
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
вконтакте
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, какой вакциной сделали прививку от коронавируса.Варианты ответов были: "Спутником V", "ЭпиВакКороной" , "КовиВаком", "Спутником Лайт". Также можно было проголосовать за то, что пользователь не прививался или только собирается это сделать.В итоге большинство подписчиков ответили, что еще не делали прививку. На втором месте были те, кто вакцинировался "Спутником V" от Центра имени Н. Ф. Гамалеи. Так проголосовали почти 36% опрошенных. "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком" привились по 3% из принявших участие в опросе.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России от коронавируса ежедневно прививаются более 500 тысяч человек.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, вконтакте
15:07 16.07.2021
 

Пользователи ВКонтакте рассказали, какой вакциной привились

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках сертификат о вакцинации в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Арена Плаза" в Москве
Медицинский работник держит в руках сертификат о вакцинации в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре Арена Плаза в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.

На этой неделе РИА Новости предложило своим подписчикам рассказать, какой вакциной сделали прививку от коронавируса.

Варианты ответов были: "Спутником V", "ЭпиВакКороной" , "КовиВаком", "Спутником Лайт". Также можно было проголосовать за то, что пользователь не прививался или только собирается это сделать.

В итоге большинство подписчиков ответили, что еще не делали прививку. На втором месте были те, кто вакцинировался "Спутником V" от Центра имени Н. Ф. Гамалеи. Так проголосовали почти 36% опрошенных. "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком" привились по 3% из принявших участие в опросе.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в России от коронавируса ежедневно прививаются более 500 тысяч человек.
 
Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииВКонтакте
 
 
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