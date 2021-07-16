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Россия выпустила 43,8 миллиона доз всех вакцин от COVID-19
Россия выпустила 43,8 миллиона доз всех вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
Россия выпустила 43,8 миллиона доз всех вакцин от COVID-19
Россия к настоящему времени выпустила в гражданский оборот 43,8 миллиона полных доз всех вакцин от коронавируса, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:06
2021-07-16T14:06
2021-07-16T14:06
распространение коронавируса
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здоровье - общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия к настоящему времени выпустила в гражданский оборот 43,8 миллиона полных доз всех вакцин от коронавируса, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 43,8 миллиона полных доз всех вакцин. По вакцине "Спутник V" контракт на 30 миллионов комплектов полностью исполнен, во много благодаря поставке "Генериум" 8 миллионов по дополнительному соглашению", - сказал Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
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Россия выпустила 43,8 миллиона доз всех вакцин от COVID-19
Глава Минпромторга Мантуров: Россия выпустила 43,8 миллиона полных доз всех вакцин от COVID-19