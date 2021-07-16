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Россия выпустила 43,8 миллиона доз всех вакцин от COVID-19
Россия выпустила 43,8 миллиона доз всех вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
Россия выпустила 43,8 миллиона доз всех вакцин от COVID-19
Россия к настоящему времени выпустила в гражданский оборот 43,8 миллиона полных доз всех вакцин от коронавируса, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:06
2021-07-16T14:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия к настоящему времени выпустила в гражданский оборот 43,8 миллиона полных доз всех вакцин от коронавируса, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 43,8 миллиона полных доз всех вакцин. По вакцине "Спутник V" контракт на 30 миллионов комплектов полностью исполнен, во много благодаря поставке "Генериум" 8 миллионов по дополнительному соглашению", - сказал Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
14:06 16.07.2021
 
Россия выпустила 43,8 миллиона доз всех вакцин от COVID-19

Глава Минпромторга Мантуров: Россия выпустила 43,8 миллиона полных доз всех вакцин от COVID-19

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛиния розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины "ЭпиВакКорона" на предприятии "Вектор-БиАльгам" в Новосибирске
Линия розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия к настоящему времени выпустила в гражданский оборот 43,8 миллиона полных доз всех вакцин от коронавируса, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"На сегодняшний день в гражданский оборот выпущено 43,8 миллиона полных доз всех вакцин. По вакцине "Спутник V" контракт на 30 миллионов комплектов полностью исполнен, во много благодаря поставке "Генериум" 8 миллионов по дополнительному соглашению", - сказал Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
 
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