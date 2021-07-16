https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741619780.html
Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве
Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве - РИА Новости, 16.07.2021
Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве
Показатель вакцинации в сферах образования и здравоохранения в Москве приближается к 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T21:20
2021-07-16T21:20
2021-07-16T21:22
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741609623_0:16:3332:1890_1920x0_80_0_0_6516cff984f5315d024ecd2843cae6f7.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Показатель вакцинации в сферах образования и здравоохранения в Москве приближается к 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель вакцинации приближается к 70%. Понятно, что это (вакцинация - ред.) не вызвало никакого восторга, понятно, что это все сложно, но речь идет о жизни людей", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741609623_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_8691c4696763e3b6c7df87d512ee8790.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество
21:20 16.07.2021 (обновлено: 21:22 16.07.2021)
Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве
Мэр Москвы Собянин: вакцинация в сферах образования и здравоохранения достигает 70 процентов