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Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве

Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве - РИА Новости, 16.07.2021

Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве

Показатель вакцинации в сферах образования и здравоохранения в Москве приближается к 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T21:20

2021-07-16T21:20

2021-07-16T21:22

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Показатель вакцинации в сферах образования и здравоохранения в Москве приближается к 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель вакцинации приближается к 70%. Понятно, что это (вакцинация - ред.) не вызвало никакого восторга, понятно, что это все сложно, но речь идет о жизни людей", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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