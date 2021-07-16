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Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве
Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве - РИА Новости, 16.07.2021
Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве
Показатель вакцинации в сферах образования и здравоохранения в Москве приближается к 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T21:20
2021-07-16T21:22
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сергей собянин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Показатель вакцинации в сферах образования и здравоохранения в Москве приближается к 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель вакцинации приближается к 70%. Понятно, что это (вакцинация - ред.) не вызвало никакого восторга, понятно, что это все сложно, но речь идет о жизни людей", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество
21:20 16.07.2021 (обновлено: 21:22 16.07.2021)
 
Собянин рассказал о темпах вакцинации в Москве

Мэр Москвы Собянин: вакцинация в сферах образования и здравоохранения достигает 70 процентов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Показатель вакцинации в сферах образования и здравоохранения в Москве приближается к 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"На многих предприятиях, таких как здравоохранение, образование, показатель вакцинации приближается к 70%. Понятно, что это (вакцинация - ред.) не вызвало никакого восторга, понятно, что это все сложно, но речь идет о жизни людей", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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