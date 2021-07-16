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Попова призвала россиян привиться от коронавируса до голосования

Попова призвала россиян привиться от коронавируса до голосования - РИА Новости, 16.07.2021

Попова призвала россиян привиться от коронавируса до голосования

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что проблем с тем, чтобы пройти вакцинацию, нет, и призвала успеть вакцинироваться к моменту проведения голосования, РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:06

2021-07-16T15:06

2021-07-16T15:06

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

анна попова

здоровье - общество

цик рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что проблем с тем, чтобы пройти вакцинацию, нет, и призвала успеть вакцинироваться к моменту проведения голосования, отметив, что начинать нужно уже сейчас."В Российской Федерации сегодня четыре вакцины зарегистрированы. Вакцины доступны всем - у нас массовая иммунизация, у нас огромное количество пунктов иммунизации, у нас открыто огромное количество пунктов иммунизации, и сегодня здесь каких-то проблем с тем, чтобы сделать это сейчас, а делать это нужно сейчас, чтобы к 19 числу иммунизация была завершена... ", - сказала она, выступая в ЦИК.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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