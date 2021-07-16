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Попова призвала россиян привиться от коронавируса до голосования
Попова призвала россиян привиться от коронавируса до голосования - РИА Новости, 16.07.2021
Попова призвала россиян привиться от коронавируса до голосования
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что проблем с тем, чтобы пройти вакцинацию, нет, и призвала успеть вакцинироваться к моменту проведения голосования, РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:06
2021-07-16T15:06
2021-07-16T15:06
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
анна попова
здоровье - общество
цик рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что проблем с тем, чтобы пройти вакцинацию, нет, и призвала успеть вакцинироваться к моменту проведения голосования, отметив, что начинать нужно уже сейчас."В Российской Федерации сегодня четыре вакцины зарегистрированы. Вакцины доступны всем - у нас массовая иммунизация, у нас огромное количество пунктов иммунизации, у нас открыто огромное количество пунктов иммунизации, и сегодня здесь каких-то проблем с тем, чтобы сделать это сейчас, а делать это нужно сейчас, чтобы к 19 числу иммунизация была завершена... ", - сказала она, выступая в ЦИК.
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, анна попова, здоровье - общество, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Попова призвала россиян привиться от коронавируса до голосования
Глава Роспотребнадзора Попова призвала начать вакцинироваться, чтобы успеть до голосования