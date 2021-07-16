https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741535117.html
Мурашко рассказал о темпах вакцинации в России
Мурашко рассказал о темпах вакцинации в России - РИА Новости, 16.07.2021
Мурашко рассказал о темпах вакцинации в России
Процесс вакцинации от коронавируса в России идет стабильно, наблюдаются высокие темпы – ежедневно прививаются более 500 тысяч человек, сообщил министр... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:46
2021-07-16T13:46
2021-07-16T13:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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вакцинация россиян от covid-19
россия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Процесс вакцинации от коронавируса в России идет стабильно, наблюдаются высокие темпы – ежедневно прививаются более 500 тысяч человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В целом вакцинация идет стабильно. Мы видим высокие цифры ежедневно по числу вакцинированных: более 500 тысяч (человек) вакцинируется ежедневно, в некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан", - сообщил Мурашко в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.По его словам, медицинская система сегодня справляется с обеспечением процесса вакцинации."Мы не видим проблем. Сегодня более 13,5 тысяч прививочных пунктов – с учетом мобильных бригад, мобильных пунктов и стационарных пунктов – работают. Мы оптимизировали все процессы, и медицинская служба готова справиться с объемами вакцинации", - заявил глава Минздрава.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество, вакцинация россиян от covid-19, россия
13:46 16.07.2021 (обновлено: 13:57 16.07.2021)
Мурашко рассказал о темпах вакцинации в России
Глава Минздрава Мурашко: в России более 500 тысяч человек прививается ежедневно