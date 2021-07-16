https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741535117.html

Мурашко рассказал о темпах вакцинации в России

Мурашко рассказал о темпах вакцинации в России - РИА Новости, 16.07.2021

Мурашко рассказал о темпах вакцинации в России

Процесс вакцинации от коронавируса в России идет стабильно, наблюдаются высокие темпы – ежедневно прививаются более 500 тысяч человек, сообщил министр... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:46

2021-07-16T13:46

2021-07-16T13:57

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коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

вакцинация россиян от covid-19

россия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Процесс вакцинации от коронавируса в России идет стабильно, наблюдаются высокие темпы – ежедневно прививаются более 500 тысяч человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В целом вакцинация идет стабильно. Мы видим высокие цифры ежедневно по числу вакцинированных: более 500 тысяч (человек) вакцинируется ежедневно, в некоторые дни доходит до миллиона вакцинированных граждан", - сообщил Мурашко в пятницу на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.По его словам, медицинская система сегодня справляется с обеспечением процесса вакцинации."Мы не видим проблем. Сегодня более 13,5 тысяч прививочных пунктов – с учетом мобильных бригад, мобильных пунктов и стационарных пунктов – работают. Мы оптимизировали все процессы, и медицинская служба готова справиться с объемами вакцинации", - заявил глава Минздрава.

https://ria.ru/20210716/nakazanie-1741505315.html

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2021

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