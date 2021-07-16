https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741523027.html

Депздрав рассказал о числе привитых от коронавируса в Москве

Депздрав рассказал о числе привитых от коронавируса в Москве - РИА Новости, 16.07.2021

Депздрав рассказал о числе привитых от коронавируса в Москве

Первым компонентом вакцины от COVID-19 в Москве привились более 3,8 миллиона человек, вторым - более 2 миллионов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:04

2021-07-16T13:04

2021-07-16T13:10

здоровье - общество

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от COVID-19 в Москве привились более 3,8 миллиона человек, вторым - более 2 миллионов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."В Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 3 миллионов 800 тысяч человек. Полностью привиты более 2 миллионов человек", - рассказали в департаменте.

https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741214356.html

москва

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2021

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здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва