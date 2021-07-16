https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741523027.html
Депздрав рассказал о числе привитых от коронавируса в Москве
Депздрав рассказал о числе привитых от коронавируса в Москве - РИА Новости, 16.07.2021
Депздрав рассказал о числе привитых от коронавируса в Москве
Первым компонентом вакцины от COVID-19 в Москве привились более 3,8 миллиона человек, вторым - более 2 миллионов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:04
2021-07-16T13:04
2021-07-16T13:10
здоровье - общество
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первым компонентом вакцины от COVID-19 в Москве привились более 3,8 миллиона человек, вторым - более 2 миллионов, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе столичного департамента здравоохранения."В Москве первым компонентом вакцины от коронавируса привились более 3 миллионов 800 тысяч человек. Полностью привиты более 2 миллионов человек", - рассказали в департаменте.
https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741214356.html
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здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва
13:04 16.07.2021 (обновлено: 13:10 16.07.2021)
Депздрав рассказал о числе привитых от коронавируса в Москве
Депздрав: первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 3,8 миллиона москвичей, вторым — 2