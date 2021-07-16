Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741496499.html
В Самарской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
В Самарской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 16.07.2021
В Самарской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
Обязательную вакцинацию от коронавируса определенных групп населения ввели в Самарской области, соответствующее постановление опубликовано на сайте... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:10
2021-07-16T11:10
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
самарская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073313_0:18:2983:1696_1920x0_80_0_0_a7eec2ed3e6d1516f9dc68a4d1b938a0.jpg
САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса определенных групп населения ввели в Самарской области, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.В документе за подписью главного санитарного врача по Самарской области Светланы Архиповой отмечается, что эпидемиологическая ситуация в регионе расценивается как неблагополучная и ухудшается, зарегистрирован подъем заболеваемости на 30,5%."Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам риска) граждан, подлежащим обязательной вакцинации", - говорится в постановлении.Обязательной вакцинации в соответствии с документом подлежат, в частности, работники образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы, торговли, общественного питания и транспорта, такси, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, бытовых услуг, театров, кинотеатров и концертных залов, а также государственные и муниципальные служащие.Согласно постановлению, прививку первым компонентом вакцины представителям сфер, упомянутых в документе, необходимо сделать до 7 августа, вторым - до 1 сентября. Отмечается, что всего должно быть вакцинировано не менее 60% от общей численности сотрудников организации.
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741467386.html
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073313_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_93dde0fabce4b6e8f572012b31dfa8b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), самарская область, общество
11:10 16.07.2021
 
В Самарской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

В Самарской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса определенных групп населения ввели в Самарской области, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
В документе за подписью главного санитарного врача по Самарской области Светланы Архиповой отмечается, что эпидемиологическая ситуация в регионе расценивается как неблагополучная и ухудшается, зарегистрирован подъем заболеваемости на 30,5%.
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 01:47Распространение коронавируса
Академик РАН объяснила необходимость вакцинации детей от COVID-19
"Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам риска) граждан, подлежащим обязательной вакцинации", - говорится в постановлении.
Обязательной вакцинации в соответствии с документом подлежат, в частности, работники образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы, торговли, общественного питания и транспорта, такси, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, бытовых услуг, театров, кинотеатров и концертных залов, а также государственные и муниципальные служащие.
Согласно постановлению, прививку первым компонентом вакцины представителям сфер, упомянутых в документе, необходимо сделать до 7 августа, вторым - до 1 сентября. Отмечается, что всего должно быть вакцинировано не менее 60% от общей численности сотрудников организации.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Самарская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12Президент Колумбии сократил рабочую неделю
08:00Протестовали, потом грабили. Грозят ли погромы россиянам в ЮАР
08:00Рано расслабились. Принудительную вакцинацию назвали долгом перед страной
08:00"ПВО не поможет": США разрабатывают новое ракетное оружие
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
Лента новостейМолния