https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741496499.html

В Самарской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

В Самарской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 16.07.2021

В Самарской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

Обязательную вакцинацию от коронавируса определенных групп населения ввели в Самарской области, соответствующее постановление опубликовано на сайте... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:10

2021-07-16T11:10

2021-07-16T11:10

распространение коронавируса

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здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса определенных групп населения ввели в Самарской области, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.В документе за подписью главного санитарного врача по Самарской области Светланы Архиповой отмечается, что эпидемиологическая ситуация в регионе расценивается как неблагополучная и ухудшается, зарегистрирован подъем заболеваемости на 30,5%."Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам риска) граждан, подлежащим обязательной вакцинации", - говорится в постановлении.Обязательной вакцинации в соответствии с документом подлежат, в частности, работники образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы, торговли, общественного питания и транспорта, такси, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, бытовых услуг, театров, кинотеатров и концертных залов, а также государственные и муниципальные служащие.Согласно постановлению, прививку первым компонентом вакцины представителям сфер, упомянутых в документе, необходимо сделать до 7 августа, вторым - до 1 сентября. Отмечается, что всего должно быть вакцинировано не менее 60% от общей численности сотрудников организации.

https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741467386.html

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