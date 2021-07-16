https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741496499.html
В Самарской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
В Самарской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 16.07.2021
В Самарской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
Обязательную вакцинацию от коронавируса определенных групп населения ввели в Самарской области, соответствующее постановление опубликовано на сайте... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:10
2021-07-16T11:10
2021-07-16T11:10
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САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Обязательную вакцинацию от коронавируса определенных групп населения ввели в Самарской области, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.В документе за подписью главного санитарного врача по Самарской области Светланы Архиповой отмечается, что эпидемиологическая ситуация в регионе расценивается как неблагополучная и ухудшается, зарегистрирован подъем заболеваемости на 30,5%."Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам риска) граждан, подлежащим обязательной вакцинации", - говорится в постановлении.Обязательной вакцинации в соответствии с документом подлежат, в частности, работники образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы, торговли, общественного питания и транспорта, такси, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, бытовых услуг, театров, кинотеатров и концертных залов, а также государственные и муниципальные служащие.Согласно постановлению, прививку первым компонентом вакцины представителям сфер, упомянутых в документе, необходимо сделать до 7 августа, вторым - до 1 сентября. Отмечается, что всего должно быть вакцинировано не менее 60% от общей численности сотрудников организации.
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741467386.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), самарская область, общество
В Самарской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
В Самарской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда работников
САМАРА, 16 июл - РИА Новости.
Обязательную вакцинацию от коронавируса определенных групп населения ввели в Самарской области
, соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора
.
В документе за подписью главного санитарного врача по Самарской области Светланы Архиповой отмечается, что эпидемиологическая ситуация в регионе расценивается как неблагополучная и ухудшается, зарегистрирован подъем заболеваемости на 30,5%.
"Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам риска) граждан, подлежащим обязательной вакцинации", - говорится в постановлении.
Обязательной вакцинации в соответствии с документом подлежат, в частности, работники образовательных учреждений, медицинских организаций, социальной сферы, торговли, общественного питания и транспорта, такси, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, бытовых услуг, театров, кинотеатров и концертных залов, а также государственные и муниципальные служащие.
Согласно постановлению, прививку первым компонентом вакцины представителям сфер, упомянутых в документе, необходимо сделать до 7 августа, вторым - до 1 сентября. Отмечается, что всего должно быть вакцинировано не менее 60% от общей численности сотрудников организации.