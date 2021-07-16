https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741486948.html
Россияне рассказали, готовы ли они вакцинироваться ради поездок
Россияне рассказали, готовы ли они вакцинироваться ради поездок - РИА Новости, 16.07.2021
Россияне рассказали, готовы ли они вакцинироваться ради поездок
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил у россиян, готовы ли они вакцинироваться ради поездок по стране, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:41
2021-07-16T13:41
2021-07-16T13:41
туризм
отдых в россии 2021 летом
вакцинация россиян от covid-19
россия
туризм
туту.ру
туристы
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977798_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_df9246a3057fda890c759c1ef1520a4d.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил у россиян, готовы ли они вакцинироваться ради поездок по стране, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие 4 087 человек. По данным исследования, 35 процентов путешественников уже сделали прививку или планируют в ближайшее время. Еще три процента респондентов готовы вакцинироваться ради любых личных поездок по России, два — ради поездок на море и еще один процент — ради командировок.Для путешествия за границу согласны сделать прививку четыре процента опрошенных. Еще семь – потенциально готовы вакцинироваться, но ждут иностранную вакцину. Подавляющее большинство опрошенных (48 процентов) сообщили, что не хотят прививаться ради поездок.
https://ria.ru/20210715/puteshestviya-1741414744.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977798_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_42d758bb1a741c3c8848b435b201fa1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отдых в россии 2021 летом, вакцинация россиян от covid-19, россия, туризм, туту.ру, туристы, новости - туризм