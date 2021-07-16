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Туризм
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741486948.html
Россияне рассказали, готовы ли они вакцинироваться ради поездок
Россияне рассказали, готовы ли они вакцинироваться ради поездок - РИА Новости, 16.07.2021
Россияне рассказали, готовы ли они вакцинироваться ради поездок
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил у россиян, готовы ли они вакцинироваться ради поездок по стране, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:41
2021-07-16T13:41
туризм
отдых в россии 2021 летом
вакцинация россиян от covid-19
россия
туризм
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туристы
новости - туризм
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил у россиян, готовы ли они вакцинироваться ради поездок по стране, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие 4 087 человек. По данным исследования, 35 процентов путешественников уже сделали прививку или планируют в ближайшее время. Еще три процента респондентов готовы вакцинироваться ради любых личных поездок по России, два — ради поездок на море и еще один процент — ради командировок.Для путешествия за границу согласны сделать прививку четыре процента опрошенных. Еще семь – потенциально готовы вакцинироваться, но ждут иностранную вакцину. Подавляющее большинство опрошенных (48 процентов) сообщили, что не хотят прививаться ради поездок.
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отдых в россии 2021 летом, вакцинация россиян от covid-19, россия, туризм, туту.ру, туристы, новости - туризм
13:41 16.07.2021
 

Россияне рассказали, готовы ли они вакцинироваться ради поездок

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил у россиян, готовы ли они вакцинироваться ради поездок по стране, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие 4 087 человек. По данным исследования, 35 процентов путешественников уже сделали прививку или планируют в ближайшее время. Еще три процента респондентов готовы вакцинироваться ради любых личных поездок по России, два — ради поездок на море и еще один процент — ради командировок.
Для путешествия за границу согласны сделать прививку четыре процента опрошенных. Еще семь – потенциально готовы вакцинироваться, но ждут иностранную вакцину. Подавляющее большинство опрошенных (48 процентов) сообщили, что не хотят прививаться ради поездок.
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