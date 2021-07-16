https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741486948.html

Россияне рассказали, готовы ли они вакцинироваться ради поездок

Россияне рассказали, готовы ли они вакцинироваться ради поездок - РИА Новости, 16.07.2021

Россияне рассказали, готовы ли они вакцинироваться ради поездок

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил у россиян, готовы ли они вакцинироваться ради поездок по стране, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:41

2021-07-16T13:41

2021-07-16T13:41

туризм

отдых в россии 2021 летом

вакцинация россиян от covid-19

россия

туризм

туту.ру

туристы

новости - туризм

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил у россиян, готовы ли они вакцинироваться ради поездок по стране, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие 4 087 человек. По данным исследования, 35 процентов путешественников уже сделали прививку или планируют в ближайшее время. Еще три процента респондентов готовы вакцинироваться ради любых личных поездок по России, два — ради поездок на море и еще один процент — ради командировок.Для путешествия за границу согласны сделать прививку четыре процента опрошенных. Еще семь – потенциально готовы вакцинироваться, но ждут иностранную вакцину. Подавляющее большинство опрошенных (48 процентов) сообщили, что не хотят прививаться ради поездок.

https://ria.ru/20210715/puteshestviya-1741414744.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых в россии 2021 летом, вакцинация россиян от covid-19, россия, туризм, туту.ру, туристы, новости - туризм