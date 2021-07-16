https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741467386.html
Академик РАН объяснила необходимость вакцинации детей от COVID-19
Академик РАН объяснила необходимость вакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
Академик РАН объяснила необходимость вакцинации детей от COVID-19
Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова привела несколько аргументов в пользу... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:47
2021-07-16T01:47
2021-07-16T02:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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лейла намазова-баранова
российская академия наук
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова привела несколько аргументов в пользу вакцинации детей от коронавирусной инфекции.Вторым аргументом Намазова-Баранова назвала то, что на сегодняшний день среди медицинского сообщества нет полного понимания последствий перенесенного детьми мультисистемного синдрома и коронавируса. Она отметила, что исходя из российских научных исследований, возникают проблемы и с соматическим, и с когнитивным здоровьем переболевших детей."Третий. Сегодня совершенно катастрофическими темпами развивается новая волна COVID-19 в Индонезии. С более частой по сравнению с предыдущими волнами заболеваемостью детей", - поделилась специалист.Она добавила, что, по мнению индонезийских врачей, причиной новой волны является несоблюдение мер индивидуальной защиты населением, в частности, родителями и другими членами семей, которые заражают своих детей."Большая контагиозность (заразность) нового варианта коронавируса, и отсутствие вакцинальных программ для детей в стране, без которых справиться с новым витком проблем не удастся", - подытожила Намазова-Баранова.
https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741467125.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, лейла намазова-баранова, российская академия наук
01:47 16.07.2021 (обновлено: 02:58 16.07.2021)
Академик РАН объяснила необходимость вакцинации детей от COVID-19
Академик РАН Намазова-Баранова привела аргументы в пользу вакцинации детей от COVID-19
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ
, академик РАН Лейла Намазова-Баранова
привела несколько аргументов в пользу вакцинации детей от коронавирусной инфекции.
"Первый. Вы помните, в какой ужас вводили новости год назад, когда была впервые описана страшная болезнь... так называемый мультисистемный воспалительный синдром... Этих случаев было немного, порядка 2000 во всем мире. Вначале были летальные исходы среди таких пациентов. Но потом стали достаточно успешно этот синдром лечить. Так вот в последнее время его стали описывать и у молодых взрослых старше 18 лет. Но только у непривитых! Ни у одного вакцинированного молодого человека или девушки этой страшной болезни описано не было", - рассказала она в интервью "Российской газете"
.
Вторым аргументом Намазова-Баранова назвала то, что на сегодняшний день среди медицинского сообщества нет полного понимания последствий перенесенного детьми мультисистемного синдрома и коронавируса. Она отметила, что исходя из российских научных исследований, возникают проблемы и с соматическим, и с когнитивным здоровьем переболевших детей.
"Третий. Сегодня совершенно катастрофическими темпами развивается новая волна COVID-19 в Индонезии. С более частой по сравнению с предыдущими волнами заболеваемостью детей", - поделилась специалист.
Она добавила, что, по мнению индонезийских врачей, причиной новой волны является несоблюдение мер индивидуальной защиты населением, в частности, родителями и другими членами семей, которые заражают своих детей.
"Большая контагиозность (заразность) нового варианта коронавируса, и отсутствие вакцинальных программ для детей в стране, без которых справиться с новым витком проблем не удастся", - подытожила Намазова-Баранова.