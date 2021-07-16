Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741467386.html
Академик РАН объяснила необходимость вакцинации детей от COVID-19
Академик РАН объяснила необходимость вакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
Академик РАН объяснила необходимость вакцинации детей от COVID-19
Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова привела несколько аргументов в пользу... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:47
2021-07-16T02:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
лейла намазова-баранова
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739241805_0:295:3118:2048_1920x0_80_0_0_187849b53f440c3465ed0f12025f7e69.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова привела несколько аргументов в пользу вакцинации детей от коронавирусной инфекции.Вторым аргументом Намазова-Баранова назвала то, что на сегодняшний день среди медицинского сообщества нет полного понимания последствий перенесенного детьми мультисистемного синдрома и коронавируса. Она отметила, что исходя из российских научных исследований, возникают проблемы и с соматическим, и с когнитивным здоровьем переболевших детей."Третий. Сегодня совершенно катастрофическими темпами развивается новая волна COVID-19 в Индонезии. С более частой по сравнению с предыдущими волнами заболеваемостью детей", - поделилась специалист.Она добавила, что, по мнению индонезийских врачей, причиной новой волны является несоблюдение мер индивидуальной защиты населением, в частности, родителями и другими членами семей, которые заражают своих детей."Большая контагиозность (заразность) нового варианта коронавируса, и отсутствие вакцинальных программ для детей в стране, без которых справиться с новым витком проблем не удастся", - подытожила Намазова-Баранова.
https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741467125.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739241805_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_8504c7ecf44ed58f3369ee5755941bb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, лейла намазова-баранова, российская академия наук
01:47 16.07.2021 (обновлено: 02:58 16.07.2021)
 
Академик РАН объяснила необходимость вакцинации детей от COVID-19

Академик РАН Намазова-Баранова привела аргументы в пользу вакцинации детей от COVID-19

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник Лайт"
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова привела несколько аргументов в пользу вакцинации детей от коронавирусной инфекции.
"Первый. Вы помните, в какой ужас вводили новости год назад, когда была впервые описана страшная болезнь... так называемый мультисистемный воспалительный синдром... Этих случаев было немного, порядка 2000 во всем мире. Вначале были летальные исходы среди таких пациентов. Но потом стали достаточно успешно этот синдром лечить. Так вот в последнее время его стали описывать и у молодых взрослых старше 18 лет. Но только у непривитых! Ни у одного вакцинированного молодого человека или девушки этой страшной болезни описано не было", - рассказала она в интервью "Российской газете".
Вторым аргументом Намазова-Баранова назвала то, что на сегодняшний день среди медицинского сообщества нет полного понимания последствий перенесенного детьми мультисистемного синдрома и коронавируса. Она отметила, что исходя из российских научных исследований, возникают проблемы и с соматическим, и с когнитивным здоровьем переболевших детей.
"Третий. Сегодня совершенно катастрофическими темпами развивается новая волна COVID-19 в Индонезии. С более частой по сравнению с предыдущими волнами заболеваемостью детей", - поделилась специалист.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
01:41Распространение коронавируса
В России идут исследования дозировки вакцины "Спутник V" для подростков
Она добавила, что, по мнению индонезийских врачей, причиной новой волны является несоблюдение мер индивидуальной защиты населением, в частности, родителями и другими членами семей, которые заражают своих детей.
"Большая контагиозность (заразность) нового варианта коронавируса, и отсутствие вакцинальных программ для детей в стране, без которых справиться с новым витком проблем не удастся", - подытожила Намазова-Баранова.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЛейла Намазова-БарановаРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48В Хабаровском крае паводок уничтожил мост через реку Ургал
07:41В Донецке заявили об обстреле со стороны ВСУ
07:29South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac
07:03Исследование: более половины россиян хотят работать летом четыре дня
06:19Врач рассказал, как выбрать очки от солнца
06:14В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
06:12Робот из России успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби
06:10В Приморье вандалы осквернили кладбище
06:06Общественная палата подготовила предложения по поддержке детского отдыха
05:57В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой
05:39Росстат узнал, у скольких семей нет автомобиля
05:23Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут
05:13В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик
05:05Кардиолог назвала снижающие давление продукты
04:59РБК: в России резко подорожали бананы
04:36Врач напомнил признаки теплового удара
04:09В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях
04:00В Кот-д'Ивуаре жертвами ДТП стали 23 человека
03:35Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз
03:18Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться
Лента новостейМолния