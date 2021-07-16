https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741467386.html

Академик РАН объяснила необходимость вакцинации детей от COVID-19

Академик РАН объяснила необходимость вакцинации детей от COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021

Академик РАН объяснила необходимость вакцинации детей от COVID-19

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова привела несколько аргументов в пользу... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T01:47

2021-07-16T01:47

2021-07-16T02:58

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

лейла намазова-баранова

российская академия наук

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова привела несколько аргументов в пользу вакцинации детей от коронавирусной инфекции.Вторым аргументом Намазова-Баранова назвала то, что на сегодняшний день среди медицинского сообщества нет полного понимания последствий перенесенного детьми мультисистемного синдрома и коронавируса. Она отметила, что исходя из российских научных исследований, возникают проблемы и с соматическим, и с когнитивным здоровьем переболевших детей."Третий. Сегодня совершенно катастрофическими темпами развивается новая волна COVID-19 в Индонезии. С более частой по сравнению с предыдущими волнами заболеваемостью детей", - поделилась специалист.Она добавила, что, по мнению индонезийских врачей, причиной новой волны является несоблюдение мер индивидуальной защиты населением, в частности, родителями и другими членами семей, которые заражают своих детей."Большая контагиозность (заразность) нового варианта коронавируса, и отсутствие вакцинальных программ для детей в стране, без которых справиться с новым витком проблем не удастся", - подытожила Намазова-Баранова.

https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741467125.html

россия

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, лейла намазова-баранова, российская академия наук