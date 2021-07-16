https://ria.ru/20210716/ubiystvo-1741432073.html

"Инженер, коллеги в шоке": в Башкирии раскрыли серию зверских убийств

"Инженер, коллеги в шоке": в Башкирии раскрыли серию зверских убийств - РИА Новости, 16.07.2021

"Инженер, коллеги в шоке": в Башкирии раскрыли серию зверских убийств

Расчленил тело и вывез останки в разные районы республики — в Башкирии в суд передали уголовное дело 44-летнего Рината Сахабетдинова, обвиняемого в нескольких... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T08:00

2021-07-16T08:00

2021-07-16T10:21

башкирская содовая компания

республика башкортостан

стерлитамак

миякинский район

происшествия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Расчленил тело и вывез останки в разные районы республики — в Башкирии в суд передали уголовное дело 44-летнего Рината Сахабетдинова, обвиняемого в нескольких изнасилованиях и убийствах. По данным СК, первое преступление он совершил еще в 2006-м, а последнее — прошлой осенью. Бывший инженер крупного предприятия вину признает лишь частично, утверждая, что убивать никого не хотел.Бывший коллегаВ октябре 2020-го в отдел полиции Стерлитамака обратились родные 43-летней сотрудницы отдела охраны местного каучукового завода Наили Свистуновой — она вышла из дома и не вернулась. Поисками пропавшей занялись знакомые и волонтеры, а оперативники выясняли, с кем в последнее время она контактировала."По всему городу расклеили ориентировки, опрашивали возможных свидетелей, — рассказывает РИА Новости волонтер Елена. — Родственница Наили, которая работала с ней в одну смену, сообщила, что та должна была встретиться с другом. Однако адрес, телефон и данные этого человека назвать отказалась — не хотела никого оговаривать".Коллеги по работе отзывались о Свистуновой только положительно. Следователи рассматривали две версии: Наиля могла стать жертвой неизвестного преступника либо с ней произошел несчастный случай. Установили, что пропавшая иногда виделась с бывшим коллегой Ринатом Сахабетдиновым. Более того, в день исчезновения они разговаривали по телефону.Сахабетдинов заявил, что понятия не имеет, где Наиля, и, поскольку никаких улик не было, его не задержали. Но из списка основных подозреваемых не вычеркнули — решили более детально изучить биографию.Поиски Свистуновой не дали никаких результатов, и их свернули."Она была очень веселым и общительным человеком, — вспоминает коллега Наили. — Практически всю жизнь проработала в охране на разных предприятиях. У нее остались пожилая мама и дочь".Успешный инженерВ Башкирскую содовую компанию Сахабетдинов устроился в конце 1990-х. "Был простым работягой, затем окончил институт и получил должность инженера, — рассказывает его знакомый Фарит. — Возглавил бюро в 37-м цехе пароводоснабжения. Как к специалисту к нему не было претензий ни у руководства, ни у подчиненных".Сахабетдинов всегда держался особняком и близко с коллегами не общался. "В последнее время вообще практически не выходил из кабинета. С нами лишь здоровался и по необходимости обсуждал рабочие моменты. Словом, вел себя очень неприметно", — отмечает Фарит.Инженер несколько лет назад развелся с женой и с тех пор жил один. По словам сотрудников компании, прошлой зимой он внезапно перестал появляться на работе. Через неделю на завод приехала следственно-оперативная группа, опечатала кабинет Сахабетдинова и изъяла рабочий компьютер."Когда стало известно, что инженер встречался с пропавшей, мы опросили всех его знакомых, — объясняют следователи. — Оказалось, что ранее он вел себя довольно агрессивно, а в 2006-м даже изнасиловал бывшую супругу. Она заявление не написала, хотя до этого не раз жаловалась в милицию на побои мужа".Оперативники также узнали, что в 2020-м Сахабетдинов познакомился в соцсетях с жительницей Миякинского района, а когда виртуальное общение перетекло в реальное — изнасиловал ее. По какой-то причине потерпевшая тоже не обратилась в полицию. Сообщила обо всем только после того, как на нее вышли сотрудники уголовного розыска.Первое убийствоСахабетдинова задержали и отправили в СИЗО. После долгих допросов он сознался в расправе над Свистуновой, но утверждал, что убил ее непреднамеренно. Якобы во время ссоры ударил по лицу, она неудачно упала, разбила голову о стул и скончалась. Испугавшись, инженер расчленил тело и вывез останки в разные районы республики."Наш отряд помогал оперативникам в Миякинском районе, — говорит волонтер Елена. — Останки были разложены по мусорным пакетам и раскиданы в радиусе примерно трех километров. Очень долго не могли найти голову, а остальные части тела были так обезображены, что опознали их только по экспертизе ДНК".Уголовное дело пополнилось еще одной особо тяжкой статьей. Но и это далеко не все. Изучая преступления прошлых лет, оперативники обратили внимание на исчезновение девушки в Стерлитамаке в 2007-м. Погибшая хорошо знала Сахабетдинова и встречалась с ним незадолго до гибели.Инженер и в этом сознался, однако настаивал на убийстве по неосторожности, при самообороне. У следователей другая версия: Сахабетдинов насиловал жертв, а затем расправлялся с ними.Сейчас уголовное дело изучает Верховный суд Республики Башкортостан. Инженеру грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210628/manyak-1738585966.html

https://ria.ru/20190725/1556844271.html

республика башкортостан

стерлитамак

миякинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирская содовая компания, республика башкортостан, стерлитамак, миякинский район, происшествия