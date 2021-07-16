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Правительство направит 50 миллиардов рублей на модернизацию транспорта
Правительство направит 50 миллиардов рублей на модернизацию транспорта - РИА Новости, 16.07.2021
Правительство направит 50 миллиардов рублей на модернизацию транспорта
Президент России Владимир Путин поручил кабмину направить еще 50 миллиардов рублей на модернизацию общественного транспорта и 30 миллиардов рублей – на ремонт... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T19:09
2021-07-16T19:09
2021-07-16T19:09
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину направить еще 50 миллиардов рублей на модернизацию общественного транспорта и 30 миллиардов рублей – на ремонт региональных и местных автодорог, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить: ...направление дополнительных средств: в размере 50 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по развитию и модернизации общественного транспорта; в размере 30 миллиардов рублей – на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210716/transport-1741485445.html
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россия, владимир путин, экономика
Правительство направит 50 миллиардов рублей на модернизацию транспорта
Путин поручил кабмину направить еще 50 миллиардов рублей на модернизацию общественного транспорта