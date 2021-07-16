https://ria.ru/20210716/tandem-1741467912.html

Лавров оценил российско-китайский тандем

Лавров оценил российско-китайский тандем - РИА Новости, 16.07.2021

Лавров оценил российско-китайский тандем

Российско-китайский тандем совершеннее классических военно-политических союзов времен холодной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по случаю 20-летия... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T01:57

2021-07-16T01:57

2021-07-16T01:57

россия

сергей лавров

си цзиньпин

владимир путин

китай

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Российско-китайский тандем совершеннее классических военно-политических союзов времен холодной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве."Договор является правовой основой российско-китайского тандема – во многих смыслах более совершенной формы двусторонних отношений, чем классические военно-политические союзы периода холодной войны, - написал Лавров в статье, опубликованной "Российской газетой" и китайской газетой "Жэньминь Жибао".По его словам, в отличие от них, взаимодействие между Москвой и Пекином не сковано идеологическими ограничителями, строится на равноправных началах, не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внешних факторов.Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. 28 июня по итогам видеоконференции Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было объявлено о продлении соглашения на 5 лет.

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россия

китай

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россия, сергей лавров, си цзиньпин, владимир путин, китай