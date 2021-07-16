https://ria.ru/20210716/tandem-1741467912.html
Лавров оценил российско-китайский тандем
Лавров оценил российско-китайский тандем - РИА Новости, 16.07.2021
Лавров оценил российско-китайский тандем
Российско-китайский тандем совершеннее классических военно-политических союзов времен холодной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по случаю 20-летия... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:57
2021-07-16T01:57
2021-07-16T01:57
россия
сергей лавров
си цзиньпин
владимир путин
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740932743_0:68:3077:1799_1920x0_80_0_0_87342e77675eed5373bd223ab8635b53.jpg
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Российско-китайский тандем совершеннее классических военно-политических союзов времен холодной войны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве."Договор является правовой основой российско-китайского тандема – во многих смыслах более совершенной формы двусторонних отношений, чем классические военно-политические союзы периода холодной войны, - написал Лавров в статье, опубликованной "Российской газетой" и китайской газетой "Жэньминь Жибао".По его словам, в отличие от них, взаимодействие между Москвой и Пекином не сковано идеологическими ограничителями, строится на равноправных началах, не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внешних факторов.Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. 28 июня по итогам видеоконференции Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было объявлено о продлении соглашения на 5 лет.
https://ria.ru/20210716/partnerstvo-1741465181.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740932743_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_f877dd02e6a221df9c450645f07efd0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, си цзиньпин, владимир путин, китай
Лавров оценил российско-китайский тандем
Глава МИД заявил о превосходстве тандема России и Китая над военно-политическими союзами