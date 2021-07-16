https://ria.ru/20210716/spasateli-vodolazy-1741602618.html

"Быстрый водолаз – мертвый водолаз": все о работе спасателей

"Быстрый водолаз – мертвый водолаз": все о работе спасателей - РИА Новости, 16.07.2021

"Быстрый водолаз – мертвый водолаз": все о работе спасателей

Работа у столичных спасателей-водолазов совсем лишена романтики. Каждое погружение связано с риском. Это не туристический дайвинг, ведь зачастую со дна приходится доставать тела погибших людей.

2021-07-16T18:47

2021-07-16T18:47

2021-07-16T18:47

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Ежедневно на поисково-спасательных станциях ГКУ "МГПСС" несут дежурство до 55 спасателей-водолазов. Мобильная группа готова к выезду 24 часа в сутки. Водолазное снаряжение позволяет работать при температуре воды от 0° С и на глубине до 60 метров.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Быстрый водолаз – мертвый водолаз": все о работе спасателей Работа у столичных спасателей-водолазов совсем лишена романтики. Каждое погружение связано с риском. Это не туристический дайвинг, ведь зачастую со дна приходится доставать тела погибших людей. Ежедневно на поисково-спасательных станциях ГКУ «МГПСС» несут дежурство до 55 спасателей-водолазов. Мобильная группа готова к выезду 24 часа в сутки. Водолазное снаряжение позволяет работать при температуре воды от 0° С и на глубине до 60 метров. 2021-07-16T18:47 true PT3M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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