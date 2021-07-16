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"Быстрый водолаз – мертвый водолаз": все о работе спасателей
"Быстрый водолаз – мертвый водолаз": все о работе спасателей - РИА Новости, 16.07.2021
"Быстрый водолаз – мертвый водолаз": все о работе спасателей
Работа у столичных спасателей-водолазов совсем лишена романтики. Каждое погружение связано с риском. Это не туристический дайвинг, ведь зачастую со дна приходится доставать тела погибших людей.
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Ежедневно на поисково-спасательных станциях ГКУ "МГПСС" несут дежурство до 55 спасателей-водолазов. Мобильная группа готова к выезду 24 часа в сутки. Водолазное снаряжение позволяет работать при температуре воды от 0° С и на глубине до 60 метров.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
"Быстрый водолаз – мертвый водолаз": все о работе спасателей
Работа у столичных спасателей-водолазов совсем лишена романтики. Каждое погружение связано с риском. Это не туристический дайвинг, ведь зачастую со дна приходится доставать тела погибших людей. Ежедневно на поисково-спасательных станциях ГКУ «МГПСС» несут дежурство до 55 спасателей-водолазов. Мобильная группа готова к выезду 24 часа в сутки. Водолазное снаряжение позволяет работать при температуре воды от 0° С и на глубине до 60 метров.
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видео, видео
"Быстрый водолаз – мертвый водолаз": все о работе спасателей
Работа у столичных спасателей-водолазов совсем лишена романтики. Каждое погружение связано с риском. Это не туристический дайвинг, ведь зачастую со дна приходится доставать тела погибших людей.
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18:47 16.07.2021
 

"Быстрый водолаз – мертвый водолаз": все о работе спасателей

Читать ria.ru в
Работа у столичных спасателей-водолазов совсем лишена романтики. Каждое погружение связано с риском. Это не туристический дайвинг, ведь зачастую со дна приходится доставать тела погибших людей.
Ежедневно на поисково-спасательных станциях ГКУ "МГПСС" несут дежурство до 55 спасателей-водолазов. Мобильная группа готова к выезду 24 часа в сутки. Водолазное снаряжение позволяет работать при температуре воды от 0° С и на глубине до 60 метров.
 
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