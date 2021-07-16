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Собянин заявил о снижении заполняемости коечного фонда больных COVID-19
Собянин заявил о снижении заполняемости коечного фонда больных COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
Собянин заявил о снижении заполняемости коечного фонда больных COVID-19
Заполняемость коечного фонда больных коронавирусом в Москве снизилась, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках координационного совета при правительстве РФ по РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:36
2021-07-16T13:36
2021-07-16T13:48
россия
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Заполняемость коечного фонда больных коронавирусом в Москве снизилась, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции."У нас заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тысяч коек и они в ближайшее время начнут обычную плановую работу", - сообщил Собянин.
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россия, коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество
13:36 16.07.2021 (обновлено: 13:48 16.07.2021)
Собянин заявил о снижении заполняемости коечного фонда больных COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин: часть коек для больных COVID-19 в ближайшее время начнут плановую работу