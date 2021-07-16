https://ria.ru/20210716/sobyanin-1741532727.html

Собянин заявил о снижении заполняемости коечного фонда больных COVID-19

Собянин заявил о снижении заполняемости коечного фонда больных COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021

Собянин заявил о снижении заполняемости коечного фонда больных COVID-19

Заполняемость коечного фонда больных коронавирусом в Москве снизилась, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках координационного совета при правительстве РФ по РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:36

2021-07-16T13:36

2021-07-16T13:48

россия

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Заполняемость коечного фонда больных коронавирусом в Москве снизилась, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции."У нас заполняемость коечного фонда снизилась, поэтому мы приняли решение о выводе из ковидной группировки более 6 тысяч коек и они в ближайшее время начнут обычную плановую работу", - сообщил Собянин.

https://ria.ru/20210716/murashko-1741533080.html

россия

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