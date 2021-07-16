https://ria.ru/20210716/shankhay-1741487394.html

В Шанхае открыли выставку по истории обучения студентов КНР в СССР

В Шанхае открыли выставку по истории обучения студентов КНР в СССР - РИА Новости, 16.07.2021

В Шанхае открыли выставку по истории обучения студентов КНР в СССР

В Шанхае открылась тематическая выставка архивных материалов, посвященная истории обучения китайских студентов в Советском союзе и в странах постсоветского... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T10:27

2021-07-16T10:27

2021-07-16T10:27

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китай

шанхай

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МОСКВА, 16 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". В Шанхае открылась тематическая выставка архивных материалов, посвященная истории обучения китайских студентов в Советском союзе и в странах постсоветского пространства.На выставке представлено более 180 предметов, включая тетради, медали об окончании учебы и военные шинели, а также свыше 400 фотографий и документов. Выставка относительно всесторонне освещает исторический процесс обучения китайских студентов в Советском союзе и в странах постсоветского пространства в разные исторические периоды."Мир и ваш, и наш, но, в конце концов, он все-таки принадлежит вам", – сказал председатель Мао Цзэдун, выступая в Московском государственном университете (МГУ) в 1957 году. Воспоминания об этом выступлении все еще свежи в памяти 91-летнего посетителя Хэ Вэньцзюня, который был непосредственным свидетелем этого исторического события."В то время я усердно учился ради Родины, чтобы оправдать ожидания своей страны", – сказал он.По словам 24-летнего Шэнь Цзэюаня, поступившего в МГУ в 2015 году и обучавшегося там по специальности мировая политика, на выставке на него особо глубокое впечатление произвели аккуратные и подробные лекции студентов того времени.В настоящее время одна из частей выставки также проходит в китайской столице.

https://ria.ru/20210714/kitay-1741196477.html

китай

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китай, шанхай