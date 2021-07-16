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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210716/shankhay-1741487394.html
В Шанхае открыли выставку по истории обучения студентов КНР в СССР
В Шанхае открыли выставку по истории обучения студентов КНР в СССР - РИА Новости, 16.07.2021
В Шанхае открыли выставку по истории обучения студентов КНР в СССР
В Шанхае открылась тематическая выставка архивных материалов, посвященная истории обучения китайских студентов в Советском союзе и в странах постсоветского... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:27
2021-07-16T10:27
россия-китай: главное
китай
шанхай
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МОСКВА, 16 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". В Шанхае открылась тематическая выставка архивных материалов, посвященная истории обучения китайских студентов в Советском союзе и в странах постсоветского пространства.На выставке представлено более 180 предметов, включая тетради, медали об окончании учебы и военные шинели, а также свыше 400 фотографий и документов. Выставка относительно всесторонне освещает исторический процесс обучения китайских студентов в Советском союзе и в странах постсоветского пространства в разные исторические периоды."Мир и ваш, и наш, но, в конце концов, он все-таки принадлежит вам", – сказал председатель Мао Цзэдун, выступая в Московском государственном университете (МГУ) в 1957 году. Воспоминания об этом выступлении все еще свежи в памяти 91-летнего посетителя Хэ Вэньцзюня, который был непосредственным свидетелем этого исторического события."В то время я усердно учился ради Родины, чтобы оправдать ожидания своей страны", – сказал он.По словам 24-летнего Шэнь Цзэюаня, поступившего в МГУ в 2015 году и обучавшегося там по специальности мировая политика, на выставке на него особо глубокое впечатление произвели аккуратные и подробные лекции студентов того времени.В настоящее время одна из частей выставки также проходит в китайской столице.
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китай, шанхай
10:27 16.07.2021
 

В Шанхае открыли выставку по истории обучения студентов КНР в СССР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". В Шанхае открылась тематическая выставка архивных материалов, посвященная истории обучения китайских студентов в Советском союзе и в странах постсоветского пространства.
На выставке представлено более 180 предметов, включая тетради, медали об окончании учебы и военные шинели, а также свыше 400 фотографий и документов. Выставка относительно всесторонне освещает исторический процесс обучения китайских студентов в Советском союзе и в странах постсоветского пространства в разные исторические периоды.
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"Мир и ваш, и наш, но, в конце концов, он все-таки принадлежит вам", – сказал председатель Мао Цзэдун, выступая в Московском государственном университете (МГУ) в 1957 году. Воспоминания об этом выступлении все еще свежи в памяти 91-летнего посетителя Хэ Вэньцзюня, который был непосредственным свидетелем этого исторического события.
"В то время я усердно учился ради Родины, чтобы оправдать ожидания своей страны", – сказал он.
По словам 24-летнего Шэнь Цзэюаня, поступившего в МГУ в 2015 году и обучавшегося там по специальности мировая политика, на выставке на него особо глубокое впечатление произвели аккуратные и подробные лекции студентов того времени.
"На сегодняшний день условия обучения за границей гораздо лучше, чем в то время. Мы должны учиться у студентов старшего поколения серьезному отношению к учебе", – заявил он, также выразив уверенность, что китайско-российские отношения продолжат улучшаться.
В настоящее время одна из частей выставки также проходит в китайской столице.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайШанхай
 
 
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