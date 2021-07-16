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В мэрии Саратова рассказали о последствиях сильного ветра
В мэрии Саратова рассказали о последствиях сильного ветра - РИА Новости, 16.07.2021
В мэрии Саратова рассказали о последствиях сильного ветра
Сильный ветер с ливнем в Саратове повалил более 40 деревьев, повреждены линии электропередачи, газопроводы, 15 автомобилей и крыши домов, среди населения... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:19
2021-07-16T11:19
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Сильный ветер с ливнем в Саратове повалил более 40 деревьев, повреждены линии электропередачи, газопроводы, 15 автомобилей и крыши домов, среди населения пострадавших нет, сообщила пресс-служба мэрии.Ранее глава города Михаил Исаев сообщил, что в результате стихии в городе в четверг были повалены несколько деревьев, повреждены автомобили, дождевая вода скопилась в низинах. Он поручил в сжатые сроки устранить последствия непогоды."По информации ЕДДС, после прошедшего накануне ливня и сильного ветра стало известно о 44 случаях падения деревьев и ветвей… В результате были повреждены 15 автомобилей и крыши трех домов. Известно также об 11 случаях обрыва электрических линий и девяти повреждениях газовых труб… Пострадавших среди граждан нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что на улице Большая Горная, 100, упавшее дерево повредило машину скорой помощи и перегородило проезжую часть, а на улице Октябрьская, 76, дерево упало на газовую трубу, которая заблокировала дверь в соседний частный дом.
https://ria.ru/20210716/moskva-1741475720.html
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саратов, происшествия
11:19 16.07.2021
 
В мэрии Саратова рассказали о последствиях сильного ветра

Мэрия Саратова: сильный ветер повредил ЛЭП, газопроводы, крыши домов и 15 машин

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобили, пострадавшие в результате урагана
Автомобили, пострадавшие в результате урагана - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Сильный ветер с ливнем в Саратове повалил более 40 деревьев, повреждены линии электропередачи, газопроводы, 15 автомобилей и крыши домов, среди населения пострадавших нет, сообщила пресс-служба мэрии.
Ранее глава города Михаил Исаев сообщил, что в результате стихии в городе в четверг были повалены несколько деревьев, повреждены автомобили, дождевая вода скопилась в низинах. Он поручил в сжатые сроки устранить последствия непогоды.
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"По информации ЕДДС, после прошедшего накануне ливня и сильного ветра стало известно о 44 случаях падения деревьев и ветвей… В результате были повреждены 15 автомобилей и крыши трех домов. Известно также об 11 случаях обрыва электрических линий и девяти повреждениях газовых труб… Пострадавших среди граждан нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на улице Большая Горная, 100, упавшее дерево повредило машину скорой помощи и перегородило проезжую часть, а на улице Октябрьская, 76, дерево упало на газовую трубу, которая заблокировала дверь в соседний частный дом.
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