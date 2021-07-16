https://ria.ru/20210716/samolet-1741543081.html

В Томской области после инцидента с пропавшим Ан-28 создали оперштаб

В Томской области после инцидента с пропавшим Ан-28 создали оперштаб - РИА Новости, 16.07.2021

В Томской области после инцидента с пропавшим Ан-28 создали оперштаб

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб в связи с инцидентом с пропавшим самолетом Ан-28, следовавшим из Кедрового в Томск,... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:23

2021-07-16T14:23

2021-07-16T16:49

жесткая посадка ан-28 в томской области

сергей жвачкин

ан-28

томская область

бакчарский район

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб в связи с инцидентом с пропавшим самолетом Ан-28, следовавшим из Кедрового в Томск, сообщает обладминистрация.По данным ГУМЧС, в 13.00 мск поступило сообщение о том, что у самолета Ан-28 сработал аварийный маяк. Борт следовал по маршруту Кедровый - Томск. Маяк сработал над Бакчарским районом. На борту находились, по предварительным данным, 17 человек (14 пассажиров, три члена экипажа)."Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил оперативный штаб в связи с инцидентом с самолетом Ан-28", - говорится в сообщении.Власти пояснили, что самолет авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА"), совершавший внутрирегиональный рейс по маршруту "Кедровый – Томск", перестал выходить на связь, был зафиксирован сигнал аварийного маяка.

https://ria.ru/20210716/an-28-1741529060.html

томская область

бакчарский район

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жесткая посадка ан-28 в томской области, сергей жвачкин, ан-28, томская область, бакчарский район, происшествия