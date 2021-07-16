https://ria.ru/20210716/revaktsinatsiya-1741497045.html
В Москве ревакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя пенсионерка
В Москве ревакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя пенсионерка - РИА Новости, 16.07.2021
В Москве ревакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя пенсионерка
Повторную вакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя москвичка, она чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:11
2021-07-16T11:11
2021-07-16T11:24
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Повторную вакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя москвичка, она чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты."Спустя полгода после вакцинации проживающих в домах престарелых мы проводим повторную вакцинацию. Людям не нужно никуда ехать: вакцины поступили в нужном объеме сразу в учреждения. В день повторной вакцинации каждый житель проходит врачебный осмотр, консультируется с врачом. После прививки за самочувствием проживающих продолжит наблюдать медицинский персонал домов-интернатов. Самая возрастная жительница дома-интерната в 104 года прошла повторную вакцинацию, она чувствует себя хорошо", - рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты Евгений Стружак, чьи слова приводятся в сообщении.Самой пожилой жительницей дома-интерната, которая прошла повторную вакцинацию, стала Любовь Семенова. Ей 104 года, она ветеран труда и вдова участника Великой Отечественной войны. Первую вакцинацию, в начале года, Любовь Александровна перенесла отлично. У нее не было побочных эффектов."Повторная вакцинация позволит сохранить за стационарными соцучреждениями статус свободной от коронавируса зоны", - отметил Стружак.Первую вакцинацию почти все проживающие перенесли хорошо. Незначительные побочные эффекты были отмечены всего у 1,9% от количества привитых жителей. Благодаря вакцинации пожилые люди из городских домов-интернатов смогли бывать в городе, когда отменили рекомендованный режим самоизоляции. Многие из жителей пансионатов и психоневрологических интернатов смогли отправиться на санаторно-курортное лечение.Сейчас пансионаты для ветеранов труда и психоневрологические интернаты работают по обычному графику со строгим соблюдением эпидемиологических мер. Посещения временно ограничены. Гости предъявляют отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию сроком не более 72 часов и общаются с подопечными на улице. Жители при необходимости выезжают по делам из учреждений на работу или учебу.Сотрудники продолжают помогать в закрепленных за ними отделениях. Остается обязательным использование средств индивидуальной защиты. Также проводится термометрия на входе для гостей, сотрудников и проживающих. Ежедневно проверяется состояние здоровья людей, живущих в учреждении.Благодаря принятым мерам предосторожности и вакцинации в стационарных организациях социального обслуживания, психоневрологических интернатах и пансионатах для ветеранов труда удалось избежать массовых вспышек заболеваний и сохранить людям жизнь и здоровье.
https://ria.ru/20210706/revaktsinatsiya-1740063812.html
https://ria.ru/20210628/buryatiya-1738894319.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество
11:11 16.07.2021 (обновлено: 11:24 16.07.2021)
В Москве ревакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя пенсионерка
В Москве повторную вакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя пенсионерка Любовь Семенова
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Повторную вакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя москвичка, она чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты.
"Спустя полгода после вакцинации проживающих в домах престарелых мы проводим повторную вакцинацию. Людям не нужно никуда ехать: вакцины поступили в нужном объеме сразу в учреждения. В день повторной вакцинации каждый житель проходит врачебный осмотр, консультируется с врачом. После прививки за самочувствием проживающих продолжит наблюдать медицинский персонал домов-интернатов. Самая возрастная жительница дома-интерната в 104 года прошла повторную вакцинацию, она чувствует себя хорошо", - рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты Евгений Стружак, чьи слова приводятся в сообщении.
Самой пожилой жительницей дома-интерната, которая прошла повторную вакцинацию, стала Любовь Семенова. Ей 104 года, она ветеран труда и вдова участника Великой Отечественной войны. Первую вакцинацию, в начале года, Любовь Александровна перенесла отлично. У нее не было побочных эффектов.
"Повторная вакцинация позволит сохранить за стационарными соцучреждениями статус свободной от коронавируса зоны", - отметил Стружак.
Первую вакцинацию почти все проживающие перенесли хорошо. Незначительные побочные эффекты были отмечены всего у 1,9% от количества привитых жителей. Благодаря вакцинации пожилые люди из городских домов-интернатов смогли бывать в городе, когда отменили рекомендованный режим самоизоляции. Многие из жителей пансионатов и психоневрологических интернатов смогли отправиться на санаторно-курортное лечение.
Сейчас пансионаты для ветеранов труда и психоневрологические интернаты работают по обычному графику со строгим соблюдением эпидемиологических мер. Посещения временно ограничены. Гости предъявляют отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию сроком не более 72 часов и общаются с подопечными на улице. Жители при необходимости выезжают по делам из учреждений на работу или учебу.
Сотрудники продолжают помогать в закрепленных за ними отделениях. Остается обязательным использование средств индивидуальной защиты. Также проводится термометрия на входе для гостей, сотрудников и проживающих. Ежедневно проверяется состояние здоровья людей, живущих в учреждении.
Благодаря принятым мерам предосторожности и вакцинации в стационарных организациях социального обслуживания, психоневрологических интернатах и пансионатах для ветеранов труда удалось избежать массовых вспышек заболеваний и сохранить людям жизнь и здоровье.