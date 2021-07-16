https://ria.ru/20210716/revaktsinatsiya-1741497045.html

В Москве ревакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя пенсионерка

В Москве ревакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя пенсионерка - РИА Новости, 16.07.2021

В Москве ревакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя пенсионерка

Повторную вакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя москвичка, она чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:11

2021-07-16T11:11

2021-07-16T11:24

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593846094_0:264:3071:1991_1920x0_80_0_0_f67763681b000d0f804236fe1c8df086.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Повторную вакцинацию от коронавируса прошла 104-летняя москвичка, она чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты."Спустя полгода после вакцинации проживающих в домах престарелых мы проводим повторную вакцинацию. Людям не нужно никуда ехать: вакцины поступили в нужном объеме сразу в учреждения. В день повторной вакцинации каждый житель проходит врачебный осмотр, консультируется с врачом. После прививки за самочувствием проживающих продолжит наблюдать медицинский персонал домов-интернатов. Самая возрастная жительница дома-интерната в 104 года прошла повторную вакцинацию, она чувствует себя хорошо", - рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты Евгений Стружак, чьи слова приводятся в сообщении.Самой пожилой жительницей дома-интерната, которая прошла повторную вакцинацию, стала Любовь Семенова. Ей 104 года, она ветеран труда и вдова участника Великой Отечественной войны. Первую вакцинацию, в начале года, Любовь Александровна перенесла отлично. У нее не было побочных эффектов."Повторная вакцинация позволит сохранить за стационарными соцучреждениями статус свободной от коронавируса зоны", - отметил Стружак.Первую вакцинацию почти все проживающие перенесли хорошо. Незначительные побочные эффекты были отмечены всего у 1,9% от количества привитых жителей. Благодаря вакцинации пожилые люди из городских домов-интернатов смогли бывать в городе, когда отменили рекомендованный режим самоизоляции. Многие из жителей пансионатов и психоневрологических интернатов смогли отправиться на санаторно-курортное лечение.Сейчас пансионаты для ветеранов труда и психоневрологические интернаты работают по обычному графику со строгим соблюдением эпидемиологических мер. Посещения временно ограничены. Гости предъявляют отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию сроком не более 72 часов и общаются с подопечными на улице. Жители при необходимости выезжают по делам из учреждений на работу или учебу.Сотрудники продолжают помогать в закрепленных за ними отделениях. Остается обязательным использование средств индивидуальной защиты. Также проводится термометрия на входе для гостей, сотрудников и проживающих. Ежедневно проверяется состояние здоровья людей, живущих в учреждении.Благодаря принятым мерам предосторожности и вакцинации в стационарных организациях социального обслуживания, психоневрологических интернатах и пансионатах для ветеранов труда удалось избежать массовых вспышек заболеваний и сохранить людям жизнь и здоровье.

https://ria.ru/20210706/revaktsinatsiya-1740063812.html

https://ria.ru/20210628/buryatiya-1738894319.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество