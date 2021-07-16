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Собянин прокомментировал отмену QR-кодов в Москве

Собянин прокомментировал отмену QR-кодов в Москве - РИА Новости, 16.07.2021

Собянин прокомментировал отмену QR-кодов в Москве

Решение об отмене QR-кодов в Москве серьезное, но оно принималось очень взвешенно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:57

2021-07-16T14:57

2021-07-16T15:07

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение об отмене QR-кодов в Москве серьезное, но оно принималось очень взвешенно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."По многочисленным просьбам бизнеса и исходя из той эпидемиологической ситуации, которую мы видим, мы видим возможность с понедельника отменить обязательные QR-коды на входах в кафе, рестораны. Это такое достаточно серьезно решение, но мы принимали его абсолютно взвешенно, исходя из той ситуации, которую мы на сегодня имеем", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он подчеркнул, что всегда надо взвешивать санитарную ситуацию, эпидемиологическую, экономическую перед тем, как вводить или снимать ограничения."Поэтому мы очень аккуратно с такими мерами должны подходить: оперативно принимать при необходимости, но также оперативно отменять их, если ситуация улучшается", - резюмировал мэр.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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