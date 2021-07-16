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Собянин прокомментировал отмену QR-кодов в Москве
Собянин прокомментировал отмену QR-кодов в Москве - РИА Новости, 16.07.2021
Собянин прокомментировал отмену QR-кодов в Москве
Решение об отмене QR-кодов в Москве серьезное, но оно принималось очень взвешенно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:57
2021-07-16T14:57
2021-07-16T15:07
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение об отмене QR-кодов в Москве серьезное, но оно принималось очень взвешенно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."По многочисленным просьбам бизнеса и исходя из той эпидемиологической ситуации, которую мы видим, мы видим возможность с понедельника отменить обязательные QR-коды на входах в кафе, рестораны. Это такое достаточно серьезно решение, но мы принимали его абсолютно взвешенно, исходя из той ситуации, которую мы на сегодня имеем", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он подчеркнул, что всегда надо взвешивать санитарную ситуацию, эпидемиологическую, экономическую перед тем, как вводить или снимать ограничения."Поэтому мы очень аккуратно с такими мерами должны подходить: оперативно принимать при необходимости, но также оперативно отменять их, если ситуация улучшается", - резюмировал мэр.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
14:57 16.07.2021 (обновлено: 15:07 16.07.2021)
Собянин прокомментировал отмену QR-кодов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал решение об отмене QR-кодов серьезным, но очень взвешенным