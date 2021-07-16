Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/qr-kod-1741551658.html
Собянин прокомментировал отмену QR-кодов в Москве
Собянин прокомментировал отмену QR-кодов в Москве - РИА Новости, 16.07.2021
Собянин прокомментировал отмену QR-кодов в Москве
Решение об отмене QR-кодов в Москве серьезное, но оно принималось очень взвешенно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:57
2021-07-16T15:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740261758_0:111:3075:1841_1920x0_80_0_0_d8af981bd77b00c3a2b0142d6afe2003.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение об отмене QR-кодов в Москве серьезное, но оно принималось очень взвешенно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."По многочисленным просьбам бизнеса и исходя из той эпидемиологической ситуации, которую мы видим, мы видим возможность с понедельника отменить обязательные QR-коды на входах в кафе, рестораны. Это такое достаточно серьезно решение, но мы принимали его абсолютно взвешенно, исходя из той ситуации, которую мы на сегодня имеем", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он подчеркнул, что всегда надо взвешивать санитарную ситуацию, эпидемиологическую, экономическую перед тем, как вводить или снимать ограничения."Поэтому мы очень аккуратно с такими мерами должны подходить: оперативно принимать при необходимости, но также оперативно отменять их, если ситуация улучшается", - резюмировал мэр.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740261758_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5c5aaa311ad8fa3121152ac64e5ceb1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
14:57 16.07.2021 (обновлено: 15:07 16.07.2021)
 
Собянин прокомментировал отмену QR-кодов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал решение об отмене QR-кодов серьезным, но очень взвешенным

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Решение об отмене QR-кодов в Москве серьезное, но оно принималось очень взвешенно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"По многочисленным просьбам бизнеса и исходя из той эпидемиологической ситуации, которую мы видим, мы видим возможность с понедельника отменить обязательные QR-коды на входах в кафе, рестораны. Это такое достаточно серьезно решение, но мы принимали его абсолютно взвешенно, исходя из той ситуации, которую мы на сегодня имеем", - заявил Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Он подчеркнул, что всегда надо взвешивать санитарную ситуацию, эпидемиологическую, экономическую перед тем, как вводить или снимать ограничения.
"Поэтому мы очень аккуратно с такими мерами должны подходить: оперативно принимать при необходимости, но также оперативно отменять их, если ситуация улучшается", - резюмировал мэр.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Протестовали, потом грабили. Грозят ли погромы россиянам в ЮАР
08:00Рано расслабились. Принудительную вакцинацию назвали долгом перед страной
08:00"ПВО не поможет": США разрабатывают новое ракетное оружие
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
Лента новостейМолния