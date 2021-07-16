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Власти Москвы пообещали регулярно проверять кафе на соблюдение COVID-мер
Власти Москвы пообещали регулярно проверять кафе на соблюдение COVID-мер - РИА Новости, 16.07.2021
Власти Москвы пообещали регулярно проверять кафе на соблюдение COVID-мер
Проверки кафе и клубов в Москве на соблюдение COVID-мер будут проводиться регулярно, сообщил в пятницу глава столичного департамента торговли и услуг Алексей... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:47
2021-07-16T18:47
2021-07-16T18:50
распространение коронавируса
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алексей немерюк
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Проверки кафе и клубов в Москве на соблюдение COVID-мер будут проводиться регулярно, сообщил в пятницу глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк."С понедельника, когда QR-коды уже не станут обязательными, в кафе и ресторанах все требования главных санитарных врачей и России, и Москвы будут соблюдаться в таком же формате. Это касается и ночных заведений, и клубов. Проверки также будут проводиться на регулярной основе", - сказал Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу объявил, что благодаря улучшению ситуации с коронавирусом и хорошим темпами вакцинации с 19 июля ряд ограничительных мер будет ослаблен: обязательная система QR-кодов отменяется, возобновляют работу в обычном режиме фуд-корты и детские игровые комнаты.
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коронавирус в россии, россия, алексей немерюк, сергей собянин, москва, общество
18:47 16.07.2021 (обновлено: 18:50 16.07.2021)
Власти Москвы пообещали регулярно проверять кафе на соблюдение COVID-мер
Власти Москвы пообещали регулярно проверять кафе и клубы на соблюдение COVID-мер