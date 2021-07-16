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Руденя сообщил о поддержке федерацией крупных региональных проектов
Руденя сообщил о поддержке федерацией крупных региональных проектов - РИА Новости, 16.07.2021
Руденя сообщил о поддержке федерацией крупных региональных проектов
Российская Федерация поддержит крупные региональные проекты в Верхневолжье – строительство Западного моста в Твери, детской областной клинической больницы и... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:08
2021-07-16T13:08
2021-07-16T13:08
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 16 июля – РИА Новости. Российская Федерация поддержит крупные региональные проекты в Верхневолжье – строительство Западного моста в Твери, детской областной клинической больницы и восстановление здания Речного вокзала, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия24 Тверь".По его словам, вопрос восстановления Речного вокзала в числе других обсуждался 13 июля во время рабочей поездки председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Тверь.Здание Речного вокзала в Твери, частично обрушившееся в 2017 году, будет восстановлено."Восстановление Речного вокзала – это вопрос, который находится в компетенции министерства культуры. Мы второй год совместно с ведомством обсуждаем реализацию этого проекта. Уже есть деньги на восстановление, сделаны предпроектные работы. С учетом того, что это памятник, необходимо соблюсти все требования законодательства", - сказал губернатор."Мы даже сделали специальную презентацию по этому месту, где еще был Отроч монастырь. Мы хотим восстановить и Речной вокзал, и оставить место для восстановления и исторических изысканий по одному из старинных в ЦФО Отроч монастырю, с которым связана вся история Центральной России", – сказал Руденя в прямом эфире.Кроме того, на встрече с губернатором премьер-министр сообщил, что Тверская область в этом году получит 22 автомобиля скорой помощи и 58 школьных автобусов, сказал Руденя.
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 16 июля – РИА Новости
. Российская Федерация поддержит крупные региональные проекты в Верхневолжье – строительство Западного моста в Твери, детской областной клинической больницы и восстановление здания Речного вокзала, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя
в прямом эфире телеканала "Россия24 Тверь".
По его словам, вопрос восстановления Речного вокзала в числе других обсуждался 13 июля во время рабочей поездки председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Тверь.Здание Речного вокзала в Твери, частично обрушившееся в 2017 году, будет восстановлено.
"Восстановление Речного вокзала – это вопрос, который находится в компетенции министерства культуры. Мы второй год совместно с ведомством обсуждаем реализацию этого проекта. Уже есть деньги на восстановление, сделаны предпроектные работы. С учетом того, что это памятник, необходимо соблюсти все требования законодательства", - сказал губернатор.
"Мы даже сделали специальную презентацию по этому месту, где еще был Отроч монастырь. Мы хотим восстановить и Речной вокзал, и оставить место для восстановления и исторических изысканий по одному из старинных в ЦФО Отроч монастырю, с которым связана вся история Центральной России", – сказал Руденя в прямом эфире.
Кроме того, на встрече с губернатором премьер-министр сообщил, что Тверская область в этом году получит 22 автомобиля скорой помощи и 58 школьных автобусов, сказал Руденя.