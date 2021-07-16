https://ria.ru/20210716/podderzhka-1741523876.html

Руденя сообщил о поддержке федерацией крупных региональных проектов

Руденя сообщил о поддержке федерацией крупных региональных проектов - РИА Новости, 16.07.2021

Руденя сообщил о поддержке федерацией крупных региональных проектов

Российская Федерация поддержит крупные региональные проекты в Верхневолжье – строительство Западного моста в Твери, детской областной клинической больницы и... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:08

2021-07-16T13:08

2021-07-16T13:08

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 16 июля – РИА Новости. Российская Федерация поддержит крупные региональные проекты в Верхневолжье – строительство Западного моста в Твери, детской областной клинической больницы и восстановление здания Речного вокзала, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире телеканала "Россия24 Тверь".По его словам, вопрос восстановления Речного вокзала в числе других обсуждался 13 июля во время рабочей поездки председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Тверь.Здание Речного вокзала в Твери, частично обрушившееся в 2017 году, будет восстановлено."Восстановление Речного вокзала – это вопрос, который находится в компетенции министерства культуры. Мы второй год совместно с ведомством обсуждаем реализацию этого проекта. Уже есть деньги на восстановление, сделаны предпроектные работы. С учетом того, что это памятник, необходимо соблюсти все требования законодательства", - сказал губернатор."Мы даже сделали специальную презентацию по этому месту, где еще был Отроч монастырь. Мы хотим восстановить и Речной вокзал, и оставить место для восстановления и исторических изысканий по одному из старинных в ЦФО Отроч монастырю, с которым связана вся история Центральной России", – сказал Руденя в прямом эфире.Кроме того, на встрече с губернатором премьер-министр сообщил, что Тверская область в этом году получит 22 автомобиля скорой помощи и 58 школьных автобусов, сказал Руденя.

https://ria.ru/20210713/klaster-1741112664.html

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игорь руденя