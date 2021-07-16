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В Подмосковье сняли ограничения по числу людей на массовых мероприятиях
В Подмосковье сняли ограничения по числу людей на массовых мероприятиях - РИА Новости, 16.07.2021
В Подмосковье сняли ограничения по числу людей на массовых мероприятиях
Ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования в Подмосковье отменяются с 19 июля, следует из... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:07
2021-07-16T14:07
2021-07-16T14:30
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ограничения по количеству зрителей при проведении массовых мероприятий в организациях культуры и образования в Подмосковье отменяются с 19 июля, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева."Настоящий пункт не применяется при условии проведения мероприятий с соблюдением требований, установленных пунктом 14 настоящего постановления, а также при проведении мероприятий в организациях культуры и образования", - сказано в документе.
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14:07 16.07.2021 (обновлено: 14:30 16.07.2021)
В Подмосковье сняли ограничения по числу людей на массовых мероприятиях
В Подмосковье отменили ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях с 19 июля