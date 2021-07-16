https://ria.ru/20210716/nepogoda-1741556066.html

Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за непогоды в пятницу

Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за непогоды в пятницу - РИА Новости, 16.07.2021

Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за непогоды в пятницу

Москвичам стоит быть внимательными на улице, не укрываться и не парковаться под деревьями из-за непогоды в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:15

2021-07-16T15:15

2021-07-16T15:22

москва сегодня: мегаполис для жизни

гроза

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738917333_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_64d5c49c2afecf420eb69fc2f07ed087.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице, не укрываться и не парковаться под деревьями из-за непогоды в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, с 13.00 и до конца дня в столице ожидаются гроза, ливневый дождь, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/zhara-1741511689.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гроза, москва