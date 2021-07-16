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Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за непогоды в пятницу
Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за непогоды в пятницу - РИА Новости, 16.07.2021
Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за непогоды в пятницу
Москвичам стоит быть внимательными на улице, не укрываться и не парковаться под деревьями из-за непогоды в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:15
2021-07-16T15:15
2021-07-16T15:22
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гроза
москва
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице, не укрываться и не парковаться под деревьями из-за непогоды в пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, с 13.00 и до конца дня в столице ожидаются гроза, ливневый дождь, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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гроза, москва